El gran apagón transforma el modelo energético en Murcia un año después

Un año después del apagón de 12 horas que evidenció la dependencia total del sistema eléctrico, la posibilidad de que un evento similar ocurra de nuevo, aunque "muy poco probable, no se descarta". Así lo afirma Miguel Ángel Sola, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, quien analiza los cambios que aquel cero energético ha provocado en empresas y particulares de la región.

El cambio en las empresas

El sector empresarial ha experimentado un antes y un después. El apagón "supuso realmente un punto de inflexión en las empresas", que se vieron afectadas en su totalidad y han tomado conciencia de la necesidad de no depender exclusivamente de la red. Como consecuencia, se ha producido un aumento significativo en la instalación de elementos de respaldo, como grupos electrógenos o baterías.

Este cambio de mentalidad se refleja en los datos del colegio profesional. Según Sola, "el número de visados en cuanto a los proyectos de elementos de respaldo ha aumentado sensiblemente, del orden del 15% o 20% en tan solo un año". Las compañías están muy concienciadas de que no pueden permitirse otro corte de suministro energético por las elevadas pérdidas económicas que supone.

Hogares más autónomos

En el ámbito residencial, aunque con menor margen de maniobra por la capacidad económica y las trabas en las comunidades de vecinos, el cambio ha sido "radical". Antes del apagón, las instalaciones fotovoltaicas estaban conectadas a la red, por lo que dejaron de funcionar durante el corte. Ahora, la tendencia se ha revertido por completo para buscar la autonomía energética.

Casi el 100% de todos los proyectos que se visan son con batería" Miguel Angel Sola Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales

El decano destaca que "actualmente, casi el 100% de todos los proyectos que se visan en el colegio son con batería, es decir, con almacenamiento, que eso antes era impensable". Además, se instalan inversores que pueden trabajar en 'modo isla', permitiendo que la vivienda siga teniendo luz gracias a las placas solares aunque la red general esté caída. Este sistema funciona mientras haya sol, mientras que la duración de las baterías depende de su capacidad y del consumo.

El gran reto: la infraestructura

A pesar de este avance hacia el autoconsumo, la Región de Murcia se enfrenta a un problema estructural clave: "somos una comunidad con un déficit muy importante de infraestructuras energéticas", afirma Solar. La región es una de las que más radiación solar recibe al año, pero las redes eléctricas actuales no están preparadas para absorber toda esa producción fotovoltaica.

Nos faltan redes eléctricas y tenemos mucho sol" Miguel Angel Sola Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales

Esta falta de capacidad de evacuación a la red se ha convertido en un freno para nuevas inversiones. Por ello, desde el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales instan "tanto al gobierno regional como al nacional" a que se invierta en mejorar las redes eléctricas para poder aprovechar todo el potencial de producción energética de la región y ponerlo en valor.