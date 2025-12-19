El Gato Negro en Murcia vaticina un premio para la lotería de Navidad

A tan solo unos días del esperado Sorteo de Navidad del próximo lunes, la expectación crece en Murcia. Teresa Serrano, gerente de la emblemática administración de lotería 'El Gato Negro', ha explicado que vive estas horas previas con una mezcla de nerviosismo y optimismo: 'Cada año la ilusión empieza a aparecer y, conforme se acerca el sorteo, la ilusión va a más'.

La fiebre de la última hora

Según ha comentado la gerente, las ventas este año no han superado las del año anterior, pero sí 'se están manteniendo'. Serrano espera un repunte final, ya que 'este fin de semana, que es el último, yo espero que la gente se anime muchísimo más'. Es una tradición que muchos esperen hasta el final para comprar sus décimos, ha añadido.

De hecho, Serrano ha señalado que 'hay gente que espera al último día, y las colas se hacen en el último momento'. Estos compradores de última hora buscan los números que quedan sueltos en el mostrador o los emitidos por máquina cuando las terminaciones más demandadas ya se han agotado.

El 13, el número 'estrella', y los décimos 'feos'

En cuanto a las preferencias de los compradores, la terminación 'estrella' sigue siendo el 13. También tiene un gran éxito el número del año en curso, que suele agotarse rápidamente. Serrano ha desmentido el mito de los 'números feos', asegurando que para ella no existen y que, de hecho, hay clientes que buscan específicamente décimos con varios ceros o cifras repetidas: 'hay gustos para todo'.

El debate sobre el precio de los décimos

Respecto a la propuesta de subir el precio del décimo de 20 a 25 euros, Serrano ha aclarado que la principal reivindicación de los administradores es aumentar sus comisiones. 'Las comisiones son excesivamente pequeñas para lo que se trabaja', ha afirmado, recordando que su administración cuenta con cinco empleados y que 'todo el año no es Navidad'.

La gerente ha explicado que un aumento del precio del décimo debería ir acompañado de un premio mayor, sugiriendo pasar de los 400.000 euros actuales a 600.000. Según ha comentado, con la retención de Hacienda, el premio actual 'ya se les queda pequeño' a los ganadores para, por ejemplo, comprar un piso y un coche.

Con todo, Teresa Serrano se ha mostrado muy confiada de cara al lunes y ha lanzado un vaticinio. 'Yo muy buena. Yo sé que voy a dar un premio, no sé cuál, pero sé que algo tengo que dar', ha sentenciado con convicción. La administración estará abierta hasta las 22:30 horas durante todo el fin de semana para los más rezagados.