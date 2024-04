El detalle que puede arruinar una entrevista de trabajo, según un psicólogo de Murcia

La búsqueda de empleo es una de las situaciones que más estrés generan. Lo es tanto si es para salir de una situación de paro como si se afronta para mejorar en las condiciones laborales. Ya no vale con tener un buen curriculum, ni tampoco es suficiente exponerlo de una forma moderna y práctica para llamar la atención de los futuros empleadores. La formación es tan solo la puerta a una entrevista que puede resultar definitiva y eso significa que una persona puede jugarse el sí o el no en unos minutos de conversación.

Hay que destacar sobre los demás candidatos, pero todo en su justa medida. Por eso el principal consejo que nos ofrece Javier de Haro es preparar a fondo la cuestión. Este psicólogo, experto en formación, aleja la opción de ser excesivamente naturales y evitar la improvisación. La preparación es fundamental.

Preparar la entrevista

De Haro deposita gran importancia en ensayar previamente. Recomienda hacer un simulacro que incluya incluso la grabación para poder eliminar errores propios de los nervios, como hablar demasiado rápido, eliminar coletillas o no explicar bien nuestro curriculum. Admite que es clave saber contar claramente nuestros méritos y añadir detalles de calidad en los puntos en los que se interesen los entrevistadores. Los gestos deben controlarse porque dicen mucho, a favor o en contra.

El problema es que no se saben las preguntas que harán, y ante eso ofrece un consejo. "Hay que prepararse para lo peor. También si hay preguntas personales incómodas que no deberían llegar, pero debemos tener seguridad para poder contestar a cualquier cosa".

Una vez preparado hay que tener en cuenta cómo debe ser el comportamiento. La excesiva naturalidad no es lo ideal ante la búsqueda de trabajo. Ir vestido de forma adecuada es una buena entrada y observar. "Lo ideal es ser más bien discreto y ver lo que hacen y cómo se comportan para mimetizarnos y encajar".









Tres errores imperdonables

Al final es, como casi todo en la vida, una cuestión de equilibrio. Sin embargo, De Haro reconoce que hay un error que puede arruinar todo el trabajo y es la pasividad. "Puede ocurrir por actitud, por nervios o por no trabajar la entrevista. La pasividad hace que el entrevistador piense que no se aporta o que no va a saber desenvolverse al hablar en público. Ni pasividad, ni negatividad, porque podemos acabar con lo bueno que tenemos", indica el psicólogo. Recomienda que es mejor ser conservadores para dejar una sensación de serenidad.

Otra cuestión que debemos evitar es bromear, aunque sí debemos mostrar habilidades sociales, y buen talante para trabajar en grupo. Prohibido está el criticar nuestro anterior o actual trabajo. "Debemos dejar que el entrevistador marque el ritmo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Suma puntos

Una cuestión que siempre va a dar premio es conocer muchos detalles de la empresa. Mostrar que nos hemos interesado por conocer qué hacen, que situación tiene la empresa, sus redes sociales o sus acciones de responsabilidad social corporativa.

El psicólogo ofrece un par de cuestiones más que pueden sumar en el global de la entrevista. "Cuando se hable de uno mismo, hay que intentar parecer humilde, pero seguro, lo que no significa ser arrogante". Se debe dar la sensación de ser resolutivos.

Y una última cosa que debe evitarse es mentir en las habilidades o hablar solo del sueldo que se quiere ganar.