El Real Murcia culmina una gran semana superando al líder Cartagena (2-0)

El Real Murcia, tras su triunfo del pasado jueves en Copa Federación, regresaba a Nueva Condomina para enfrentarse al líder, FC Cartagena,en el derbi regional. En los prolegómenos del encuentro el el cuadro de Gustavo Munúa hizo el pasillo a los granas tras el título logrado esta semana. Las gradas, sin llegar a la presencia de aficionados de otras temporada, presentaba un buen aspecto que sólo había quedado deslucido por unos pequeños incidentes que se produjeron una hora antes del inicio en el entorno del estadio. Un total de 11075 espectadores se dieron cita en las gradas.

Adrián Hernández apostó por una alineación con nueve jugadores nuevos con respecto al once del jueves. Sólo Edu Luna y Víctor Meseguer fueron de la partida mientras que en el banquillo también aparecía la novedad de Víctor Curto. En los visitantes Munúa dejó en el banco a Elady Zorrilla. El partido comenzó intenso y a los 20 segundos de juego el colegiado mostró la primera cartulina amarilla al grana Álvaro Rodríguez. Los locales salieron muy intensos y en la primera acción de ataque el central Edu Luna aprovechó una indecisión de la zaga visitante para poner a su equipo por delante en el marcador tras un lanzamiento de córner. Con la tranquilidad que daba estar por delante en el marcador el cuadro grana se posicionó sobre el terreno de juego esperando a su rival. La defensa murcianista, salvo algún mínimo error, se motraba muy segura ante las embestidas visitantes.Desde el minuto 10 el campo se decantó del lado del Cartagena y los locales esperaban para intentar sorprender al contragolpe. El FC Cartagena se hizo dueño de juego y las acciones de peligro se iban sucediendo aunque Lejárraga resolvió bien el poco trabajo que tuvo. Al descanso se llegó con el 1-0 y con todo abierto para un segundo acto que se presentaba intenso.

A la vuelta de los vestuarios el líder salió buscando la portería de un Real Murcia que, contrariamente a lo esperado, no se echó atrás sino que buscó un segundo gol que le llevara la tranquilidad. Los visitantes tuvieron dos opciones de contraataque que no supieron culminar Santi Jara y Jovanovic mientras que la confianza de los de Adrián Hernández seguía creciendo con el paso de los minutos. Munúa buscó más mordiente en ataque dando entrada a Elady Zorrilla, recibido con pitos por la afición local y algún insultó merecedor de sanción, y Jovanovic.

El paso de los minutos dejaba a un Cartagena que seguía sin inquietar la portería local y un Real Murcia acercándose con peligro ante la portería de Marc Martínez aunque sin disparar entre los tres palos. El tiempo corría muy rápido para el cuadro de Munúa y muy lento para los de Adrián Hernández que agotó los cambios dando entrada a Álex Peque, Toril y Manolo. En los minutos finales el FC Cartagena puso cerco a la portería murcianista buscando el empate ante un equipo que se defendía con muchos orden. En el minuto 93 de partido Lejárraga se convirtió en el salvador de su equipo evitando lo que podría haber sido el empate aunque el delirio llegó a la grada en la acción siguiente en la que Víctor Meseguer culminaba un contraataque con el 2-0 que hacía justicia a lo sucedido sobre el terreno de juego.