Cerca de 2.000 vehículos agrícolas recorren las carreteras de la Región

Cerca de 2.000 vehículos agrícolas han circulado este miércoles por las carreteras de las cinco comarcas de la Región de Murcia en el marco de la jornada de protestas convocada por Asaja, COAG y UPA para reivindicar, entre otras cosas, la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, la actualización de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, así como la implantación de medidas contra la sequía como, por ejemplo, garantizar la continuidad del trasvase Tajo-Segura.

Asimismo, la convocatoria reclamaba priorizar a las explotaciones familiares en las intervenciones del Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC), la defensa del modelo europeo de producción, la adopción de una ley de agricultura familiar, la flexibilidad de la PAC, adaptar los seguros agrarios y aportar un presupuesto suficiente para reducir su coste y aprobar medidas dirigidas al sector ganadero.

En la ciudad de Murcia, la jornada ha arrancado sobre las 11.00 horas con una concentración en la Plaza de la Cruz Roja en la que se han dado cita responsable de las organizaciones profesionales, agrarias y agricultores y ganaderos, que han repartido verduras entre los viandantes.

Desde Asaja, su secretario general, Alfonso Gálvez, ha indicado que las protestas son fruto de "la grave situación que está atravesando el sector agrario", tras años "muy complicados" en los que agricultores y ganaderos han sufrido "unos altos costes de producción, bajos precios en origen y, sobre todo, la aplicación de la nueva política agrícola común".

Según Gálvez, esa política incluye "unas normas restrictivas" que el Gobierno de España, "en lugar de suavizarlas", ha ejecutado en base a "una serie de máximos" que "en muchos casos" ha hecho "inviable" la producción agrícola en términos de rentabilidad.

A esto, el representante de Asaja ha añadido la problemática del agua. "Nos ha recortado el trasvase Tajo-Segura que es básico, vital, para el mantenimiento de nuestro regadío y estamos en una planificación hidrológica que, más que hidrológica, es ideológica y está muy condicionada, con un sesgo ecologista en el que el regadío está demonizando", ha dicho.

Gálvez ha recordado que hay abierta una mesa de negociación con el Ministerio de Agricultura que "tiene que dar como resultado medidas concretas, eficaces e inmediatas para cambiar el rumbo de crisis que está teniendo actualmente el sector agrario, los agricultores y ganaderos".

Las comarcas, "muy movilizadas"

El secretario general de UPA-Murcia, Marcos Alarcón, ha señalado que la movilización se ha desarrollado "con mucha normalidad, con civismo y sin incidentes". De hecho, ha valorado que "está habiendo una participación muy elevada en las tractoradas que se están celebrando en las comarcas".

En el caso concreto de las columnas que iban a confluir en Murcia, Alarcón ha estimado que iban a entrar en la ciudad en torno a 400 o 500 tractores. Y es que hay que sumar las procedentes del Campo de Cartagena, de Molina de Segura y de la Vega Baja del Guadalentín.

"Lo importante es que se va a poder mostrar el descontento del sector por algunas de las políticas que se están aplicando", según Alarcón, quien ha lamentado que, en muchos casos, "se ha querido avanzar más en la sostenibilidad de las producciones agrarias" pero "sin contar con los agricultores y sin un periodo transitorio".

El presidente COAG-IR Murcia, José Miguel Marín, ha destacado que todo se ha desarrollado como estaba previsto y que las cinco comarcas están "muy movilizadas". De hecho, ha matizado que la comarca del Guadalentín ha tenido una respuesta "tan importante" que "no cabían los tractores en la A-7" y los organizadores de la protesta han tenido que desviar algunos a la ciudad de Murcia.

Diputados de Vox participan en las protestas

En la concentración convocada en la plaza de la Cruz Roja de Murcia se han dejado ver también diversos representantes de VOX, a pesar de que los organizadores habían hecho un llamamiento a que no participaran políticos en las protestas.

Alarcón, de UPA, ha querido agradecer "profundamente" a los partidos políticos que "han tenido la elegancia de respetar la petición de las organizaciones agrarias" de no participar en las manifestaciones de este miércoles para que los agricultores y ganaderos sean los únicos "protagonistas" de las protestas.

"Agradezco mucho a quien ha tenido la elegancia de atender la petición de las organizaciones agrarias y lamento a quien no ha tenido ese mismo comportamiento y está buscando en estos momentos una foto fácil entre el sector agrario", ha apostillado.

Entre estos representantes de VOX se encontraba el diputado regional, Alberto Garre, quien ha señalado que no tiene "más remedio que estar aquí, como he estado siempre".

"Nos robaron el trasvase del Ebro en su momento y están amenazando el trasvase del Tajo", según Garre, quien ha criticado que, al mismo tiempo, "están diciendo que esto se arregla con dinero y con subvenciones". A su juicio, quienes hacen esas propuestas "son los detractores del campo" porque el agricultor "no quiere subvenciones; lo que quiere es agua e inversiones"

Al ser preguntado por si ha acudido a la protesta de este miércoles a título particular, Garre ha señalado que él no puede dejar de ser diputado de VOX, "y a mucha honra". "Pero fuese diputado o no fuese diputado, yo estaría aquí", ha señalado, en referencia a la negativa de los organizadores a que participaran políticos.

No obstante, ha dicho entender la petición de los organizadores a los políticos, porque el sector "está amenazando por todos sitios". "Nunca hemos tenido mayor amenaza hídrica que en este momento", ha zanjado.

????? ÚLTIMA INFORMACIÓN: La cabeza de la comitiva se encuentra en Paseo de Garay.



Se informa que el tráfico está abierto en Gran Vía Escultor Salzillo en dirección a Plano San Francisco y El Carmen.

Continuamos manteniendo la vigilancia para garantizar la seguridad en la zona. pic.twitter.com/KdYMFY5d2g — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) February 21, 2024









Organizaciones que apoyan

El presidente de FECOAM, Santiago Martínez, ha expresado el apoyo de su organización a los agricultores y ganaderos y ha dicho que este miércoles, 21 de febrero, es "un día grande" porque "estamos visibilizando en la calle el malestar que hay en el sector".

Martínez ha señalado que en los últimos años el Gobierno está "asfixiándonos con una burocracia muy farragosa y muy complicada de poder llevarla a cabo", y esta propuesta debe suponer "un antes y un después en el sector".

"Creo que el ministro o dimite o tiene que sentarse alrededor de una mesa y admitir que se han equivocado con la política que han tenido los últimos años; y admitir la propuesta que tiene ahora el sector para poder seguir compitiendo con los terceros países y con la propia Comunidad Europea", ha comentado.

Por su parte, el presidente de Proexport, Mariano Zapata, ha señalado que su organización apoya "cualquier tipo de manifestación que se haga a favor del sector agrario" porque "tenemos una serie de normativas asfixiantes que vienen desde Europa para cumplir la Agenda 2030, que no tienen ni pies ni cabeza".

El vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Roque Bru, ha mostrado el apoyo de su organización al sector agrario. "Tenemos que ir todos juntos para intentar que el campo sobreviva y, sobre todo, que nos tengan en cuenta en lo que respecta al trasvase Tajo-Segura", ha añadido.

Bru ha reivindicado que "necesitamos el agua para producir y a un precio que podamos pagar". Así, ha destacado la dependencia del trasvase Tajo-Segura "para poder hacer los mix de agua y que nuestros agricultores puedan ser competitivos y no depender únicamente del agua desalada".