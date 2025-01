Cartagena sumará a su privilegiada oferta la Casa Museo de Isaac Peral

Los submarinos de chocolate de la Confitería San Vicente han volado del stand de la Región de Murcia como representación junto al asiático de la gastronomía cartagenera y precisamente los submarinos son parte de la oferta de la ciudad trimilenaria.

La principal novedad es Cartagena, Ciudad de Submarinos. "Este año hemos venido a Fitur con la oferta Cartagena, ciudad de submarinos. Como bien sabes el submarino es uno de los elementos más representativos de nuestra ciudad, históricamente vinculado al puerto, a la Armada. Somos sede de los astilleros en donde se construyen los submarinos, también tenemos la base de submarinos y este año estamos ya culminando uno de los proyectos más ilusionantes que incorporamos a nuestra oferta turística en Cartagena, Puerto de Culturas, que es la casa museo de Isaac Peral, con una colección muy amplia que hemos conseguido gracias a la donación de historiadores e investigadores como Diego Quevedo".

Arroyo daba más detalles. "En paralelo, también estamos cerrando un acuerdo con Defensa, en concreto con la Armada, para la cesión del submarino Tonina, uno de los pocos que quedan de la serie S-62. Teníamos cuatro, dos, se han podido musealizar, que uno es el Delfín que está en Torrevieja y otro que tenemos en dique seco ya muchos años, desde el año 2005, que lo retiró la Armada, que hemos decidido desde el Ayuntamiento de Cartagena, que con un convenio, que nos lo ceda la armada y poder musealizarlo y también incorporarlo a la oferta de los (2:44) atractivos que tenemos en la ciudad".

La alcaldesa de Cartagena destaca la variedad que ofrece Cartagena al mundo. "Patrimonio cultural como sabes, romano, cartaginés, el subacuático, los refugios de la guerra civil, las playas maravillosas, todo el patrimonio natural también que tenemos vinculado a nuestros mares, a nuestras reservas marinas, a todos los eventos que ahora estamos albergando también en nuestro Puerto".

Cartagena sigue triunfando también en la zona de degustaciones con el asiático. "Sí, todos los días como ya es tradición de 10 a 12 de la mañana y por la tarde a partir de las cuatro de la tarde tenemos la degustación de los asiáticos y sí, el stand de la Región de Murcia se pone, a tope y es verdad que sienta muy bien, qué te voy a decir yo, el asiático cartagenero, ya sabes que el asiático cartagenero tiene su importancia no solamente por el contenido sino por el continente, muy importante también la copa de asiático. Hay que hacerse con el kit exclusivo y no ha habido personalidad que haya pasado estos días por la feria y que no lo haya degustado, probado o que no lo haya repetido como Núñez Feijó".