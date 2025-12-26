El campo murciano celebra la llegada de lluvias y frío pese a la amenaza de los hongos

Las recientes lluvias y las heladas débiles registradas en la Región de Murcia han sido recibidas de forma "extraordinariamente positiva" por el sector agrario. Así lo ha valorado el presidente de COAG en la región, José Miguel Manín, quien ha señalado que, en líneas generales, el agua y el frío son beneficiosos y "es lo que toca en esta época del año".

Una lluvia 'extraordinaria' para el secano

Las precipitaciones, que han alcanzado hasta 50 litros en algunos puntos, han sido una "bendición" para todos los cultivos de secano. Manín ha destacado que la forma de llover ha sido "muy suave y tranquila", lo que considera una "lluvia extraordinaria" que permite recargar el suelo de cara a la primavera y el verano.

Sin embargo, la otra cara de la moneda afecta a las hortalizas en regadío. Zonas como el Valle de Guadalentín y el Campo de Cartagena empiezan a tener problemas de hongos debido a los continuos días de humedad. "Si sigue el tiempo húmedo, evidentemente esto genera un problema de hongo en los cultivos", ha advertido Manín.

El frío, un aliado necesario

Paradójicamente, las bajas temperaturas ayudan a matizar el efecto de la humedad, ya que ralentizan el desarrollo de estas plagas. Manín ha asegurado que las heladas registradas, al ser suaves, no solo no provocan daños, sino que son beneficiosas. "Las heladas ahora mismo son buenas", ha afirmado.

El frío es crucial para los cultivos leñosos, que necesitan acumular horas de bajas temperaturas para su correcta parada invernal. Además, en el contexto actual, posterior a la campaña de Navidad, el frío también resulta conveniente para "retener un poco que no se nos adelanten las producciones".