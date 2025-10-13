Camiones cisterna de 15.000 litros "dan de beber" al Mar Menor

El entorno del Mar Menor continúa este lunes afrontando las consecuencias del corte de suministro de agua potable tras las intensas lluvias de la DANA del pasado fin de semana, que provocaron infiltraciones en el canal de abastecimiento de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT). Centenares de vecinos de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco acuden desde primera hora de la mañana con garrafas y botellas a los puntos de distribución habilitados por los ayuntamientos.

La MCT ha informado de que las labores de limpieza y desinfección del canal continuarán varios días más, ya que las filtraciones de agua de escorrentía han comprometido la calidad del suministro, incumpliendo los indicadores técnico-sanitarios establecidos en el Real Decreto 3/2023. Por este motivo, las autoridades sanitarias han declarado el agua no apta para el consumo humano, ni siquiera para lavar vajilla, ducharse o usar lavadoras. Solo se permite su uso en cisternas y para baldear calles.

Puntos de distribución y duchas habilitados

En San Javier, las cubas móviles de agua estarán disponibles de 9.00 a 20.00 horas (salvo durante los periodos de recarga) en los juzgados de la calle Enrique Granados, la explanada Centramirsa de El Mirador, el mercado de Santiago de la Ribera y el Centro Cívico de La Roda.

En La Manga del Mar Menor, el agua se puede obtener las 24 horas junto a la plaza Bohemia, en grifos conectados a la red de Cartagena, no afectada por la incidencia.

Las personas con movilidad reducida o en situación vulnerable pueden solicitar asistencia a Emergencias (968 570 880).

En San Pedro del Pinatar, el agua se reparte de 8.00 a 20.00 horas en la explanada de Lo Pagán, el Recinto Ferial y el Polideportivo Municipal. También hay puntos permanentes en la carretera de El Mojón, junto a Pilar de la Horadada. Además, se han instalado cubas en Los Sáez, Loma de Arriba, Nuevo San Pedro-Villa Alegría y Los Peñascos-Los Cuarteros. Las personas vulnerables pueden contactar con Protección Civil (968 188 092).

Javier Herráiz Camiones cisterna de 15.000 litros "dan de beber" al Mar Menor

Situación en TorrePacehco

En Torre Pacheco, las cubas de agua funcionan de 9.00 a 20.00 horas en los centros cívicos de San Cayetano y Dolores de Pacheco, en las plazas de las iglesias de Roldán y El Jimenado, y en la urbanización Saorines de Roldán. El Polideportivo Municipal José Antonio García Tatono permanece abierto para el aseo de los vecinos entre las 7.00 y las 23.59 horas.

En Los Alcázares, los puntos de suministro están en la puerta del Ayuntamiento, la plaza Miguel de Cervantes de Los Narejos y en Las Lomas del Rame. Además, los vecinos pueden utilizar las duchas del pabellón Juan Sáez de El Algar, cedidas por el Ayuntamiento de Cartagena (de 9.00 a 22.00 horas).

En Cartagena, donde el barrio de Bahía Bella depende de las conducciones de Los Alcázares afectadas, Hidrogea ha desplegado una cuba de abastecimiento gratuita (de 9.00 a 14.00 horas) junto a los buzones postales de la urbanización.

Limpieza intensiva del canal del Taibilla

La Mancomunidad ha anunciado una campaña de limpieza intensiva en el interior del canal para eliminar el barro y los residuos acumulados. Los trabajos incluyen la aplicación de agua clorada con hidrolimpiadoras de alta presión y la extracción mecánica de lodos.

Las labores se desarrollan simultáneamente en las secciones más afectadas, incluyendo la toma del depósito de El Mirador, que abastece a San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares.

El restablecimiento del suministro se realizará de forma progresiva, una vez que las autoridades sanitarias confirmen la potabilidad del agua. La MCT insiste en que “la prioridad es recuperar la normalidad del servicio con las máximas garantías de seguridad para los vecinos”.

Mientras tanto, las administraciones locales han pedido a la población actuar con responsabilidad en el uso del agua distribuida y no acumular más cantidad de la necesaria.