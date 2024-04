300.000 toneladas de limones están sin recoger en Murcia y a 2 euros el kilo en el supermercado

El vicepresidente de COAG Murcia y máximo responsable del sector de cítricos en esta organización, ha explicado en COPE la situación que viven los productores de limón esta campaña con 300 millones de kilos sin recoger en los árboles o en el suelo.

"Hay varios factores. Empezando por el nivel de producción. Este año han sido 1.300.000 toneladas cuando el año pasado fue poco más de 1 millón. Hoy están en los árboles, sin recolectar o en el suelo. Algunos estamos pagando para tirarlos al suelo y pasar luego con una trituradora para poder iniciar la campaña del año siguiente.

El exceso de producción se debe a que en los últimos años se han plantado más limoneros. Y el factor climático también ha influido con un 40 por ciento más de cosecha este año".

La gran distribución y los supermercados. Sus condiciones



"A nivel europeo se ha subido mucho el precio. Se está convirtiendo el limón en un artículo de lujo con precios a 6 euros, el kilo con 6 unidades, a euro la unidad. Lo que piden es un limón perfecto, visual, sin ningún toque ni arañazo ni manchado por una plaga. Al agricultor solo se le pagan limones así. Por eso muchos se quedan en el árbol que se quedan sin posibilidad de comercializarlo en fresco. El resto solo tiene como destino chafarlo para producir aceite esencial o zumo de limón o se va al suelo. Como ese limón imperfecto ha aumentado mucho por pedrisco, plagas, etc. hay mucho más para la industria, pero esta se encuentra saturada y lo que pueden pagar no cubre ni los costes de recolección. Eso hace que vaya al suelo de la parcela y es lo que estamos viendo".

Limón en el suelo, perjuicio para el agricultor

"El agricultor tiene que triturar el limón que queda en el suelo porque si no genera plagas, esquilma la cosecha del próximo año, dificulta la escarda… Esto va a ocasionar que este año se abandonen muchos cultivos, entre un 15 y un 20 por ciento de las explotaciones porque no tienen recursos. Muchos este año no van a recibir nada por esos limones, pero han pagado todos los costes de producción. La parcela que se abandone se llenará de plagas y será un perjuicio para las fincas colindantes. La mayoría de las explotaciones de limón en la Región tiene menos de 5 hectáreas, y serán esas las más perjudicadas".

Ley de cadena alimentaria, la solución

"Todos los agricultores deben cubrir sus costes de producción como poco y eso no está pasando. Es muy difícil que de media se hayan cubierto. Este año se han multiplicado por 2 con respecto a antes de la pandemia, pero lo que recibimos se divide por 4. Las administraciones tienen que actuar de oficio y el consumidor se tiene que concienciar porque en Murcia se están pagando a 2 euros el kilo y luego está viendo cómo están en el suelo a unos metros de su casa.

Los tres eslabones de la cadena (agricultor, operador y distribución). Si el primero pierde todo desaparece. Tiene que haber un reparto más equitativo. Los beneficios se tienen que repartir más. Y sobre todo evitar que entre producto de fuera. No solo por la competencia desleal, sino también por las plagas que introducen países terceros como Turquía, Argentina o Egipto. A veces vienen los limones con la plaga o tratado con un producto no autorizado por la Unión Europea. Por eso pedimos al consumidor que no consuma producto extranjero"