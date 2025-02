Una murciana que vive en Marruecos decide hacer el Ramadán por esta razón: "Me encanta"

En un mundo tan globalizado como el nuestro, cada vez es más frecuente encontrar personas que abrazan distintas culturas y tradiciones, aunque no pertenezcan a ellas de forma directa. Es el caso de Lola, una murciana que, tras haber vivido durante años en Marruecos, ha decidido nuevamente hacer el Ramadán. Lo sorprendente es que no lo hace por motivos religiosos, sino porque le encanta la experiencia de este mes sagrado, tal y como ella misma explicó en un video que se ha hecho viral en TikTok.

Lola, residente en Casablanca, en un emotivo y personal video, revela su decisión de ayunar durante el mes de Ramadán, explicando que, aunque es un acto profundamente religioso en el Islam, para ella es una oportunidad para experimentar algo único: "Es un mes de reflexión, de control y de conexión con los demás", señala. Para Lola, el Ramadán es mucho más que un acto de fe. La rutina diaria, la solidaridad con la comunidad musulmana y la introspección personal son solo algunas de las razones que la impulsan a llevar a cabo esta práctica.

La transcripción del audio del vídeo en TikTok, que rápidamente se ha vuelto viral, da cuenta de cómo Lola describe lo que implica el ayuno: "Es el mes sagrado en el Islam donde los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer. Nada de comida, nada de bebida, ni un sorbo de agua", comenta, subrayando la severidad de la práctica. Para ella, es un desafío que va más allá de la abstinencia física, es una oportunidad para fortalecer la conexión con las personas y con uno mismo.

Alamy Stock Photo Vista de la hermosa mezquita Hassan II y la ciudad de Casablanca en Marruecos

Lo que llama la atención de su testimonio es que Lola no lo hace por obligación religiosa. De hecho, aclara en su vídeo: "Aunque yo no lo hago por razones religiosas, me encanta la experiencia y todo lo que se vive alrededor de este mes". Esta afirmación refleja una realidad cada vez más presente en las sociedades actuales, donde la curiosidad cultural y la búsqueda de experiencias auténticas han cobrado protagonismo.

Decide hacer el Ramadán

Lola ha vivido en Marruecos durante un tiempo considerable y, tras haber regresado al país para establecerse definitivamente, ha decidido retomar esta tradición que, según ella misma cuenta, le hace sentir conectada con la cultura marroquí y con la comunidad musulmana. De hecho, en su vídeo de TikTok, revela que está especialmente emocionada porque "queda exactamente una semana para que empiece".

El hecho de que una persona ajena a la religión musulmana decida participar en el Ramadán, aunque no por razones de fe, refleja cómo las experiencias culturales pueden ser enriquecedoras a nivel personal y emocional. Lola no solo respeta y valora la tradición, sino que también se involucra de manera activa en ella, siendo una forma de mostrar solidaridad y aprecio por la comunidad que la acoge.

Este fenómeno no es aislado. En un mundo cada vez más conectado, es común que personas de diferentes culturas se interesen por vivir costumbres y celebraciones ajenas a su tradición. En este caso, el Ramadán, más allá de un acto religioso, se convierte en una experiencia personal de crecimiento, reflexión y conexión social. Y, como no podía ser de otra forma, las redes sociales como TikTok se han convertido en un canal perfecto para compartir y difundir estas historias, que no solo informan, sino que inspiran a otras personas a conocer más sobre las costumbres de diferentes partes del mundo.

Alamy Stock Photo La vida cotidiana en el casco antiguo de Casablanca, junto al Bazar Estrecho

Lo que nos deja claro el testimonio de Lola es que el Ramadán no es solo un acto de fe para muchos, sino una oportunidad de vivir algo que va más allá de lo religioso, una ocasión de experimentar la empatía, la reflexión y el control. Y todo esto, según Lola, es lo que más le gusta de esta tradición.