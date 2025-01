Una madre murciana cuenta cómo fue su "parto bonito" y da la clave para aliviar a las que tienen miedo: "En 10 minutos"

Ángela, una joven madre murciana, se ha convertido en la protagonista de un relato viral sobre su experiencia de parto, un "parto bonito" que ha sorprendido a muchas mujeres que temen el dolor y las complicaciones asociadas a este proceso. En un vídeo que ha sido ampliamente compartido en redes sociales, Ángela narra de forma detallada y emotiva cómo fue el nacimiento de su segundo hijo en Murcia, destacando lo que considera una experiencia positiva, rápida y sin complicaciones graves. Y lo más importante: Ángela sostiene que este tipo de partos "sí existen".

El 4 de noviembre, Ángela despertó a las 6 de la mañana con dolores en los riñones, algo que, en un primer momento, atribuyó a una mala postura durante la noche. "Pensé que había dormido fatal, que por eso me dolían los riñones", explica. Sin embargo, los dolores no cesaron, y comenzaron a repetirse con frecuencia. En ese momento, Ángela empezó a preguntarse si esos dolores podrían ser las primeras contracciones.

Tras dejar a su hija en el colegio, decidió acercarse al centro de salud para consultar con la matrona, quien, tras hacerle los monitores, le confirmó que efectivamente estaba iniciando el trabajo de parto. Con la noticia en mano, Ángela no pudo evitar sentirse emocionada, aunque también algo sorprendida. "Pensé que aún quedaba mucho, que me dirían que era una falsa alarma, pero no fue así", recuerda.

Nacimiento de un bebé

Ángela describe cómo, a pesar de las contracciones, mantuvo la calma en todo momento. "No me dolía tanto como pensaba que me dolería, era soportable", explica. Con su marido a su lado, se dirigieron al hospital, y cuando llegó al triaje, los monitores confirmaron que el parto avanzaba bien. En ese momento, Ángela seguía sin creer que ya estuviera en pleno proceso de parto, pero las señales eran claras: "Ya estaba de 4 centímetros", le dijo la matrona.

Un final inesperadamente fácil y mágico

Lo que ocurrió después fue aún más sorprendente para Ángela: "Cuando llegué al paritorio, todo fue rapidísimo", afirma. La matrona le sugirió la epidural debido a las contracciones que empezaron a intensificarse. Aunque en un principio dudó, finalmente accedió y todo cambió. "Después de la epidural, me quedé súper tranquila", comenta, aliviada por el cambio en su nivel de dolor.

Ángela continúa contando cómo, tras recibir la epidural, el parto continuó de forma rápida y sin complicaciones. En pocos minutos, llegó Carlos, quien le indicó que ya estaba lista para empujar. "Todo fue muy fluido, sin prisas ni momentos de estrés. El parto fue rapidísimo, todo ocurrió en unos 10 minutos", relata Ángela.

La sorpresa llegó al final, cuando, en el último empujón, la cabeza de su bebé apareció y la matrona le indicó que ya no tuviera que empujar más: "La niña salió sola", comenta Ángela, visiblemente emocionada. "No me dolió nada, fue increíblemente rápido y mágico".

Una sanitaria con una epidural

Lo que comenzó como una duda sobre si realmente existían esos "partos bonitos" que algunas mujeres mencionan en sus relatos, terminó convirtiéndose para Ángela en una experiencia tan positiva que ahora quiere compartir su historia con el mundo. "Pensaba que todo eso de los partos bonitos era mentira, pero no, sí existen", afirma con una sonrisa.

¿Cuál es la clave para un parto sin miedo?

Su relato, cargado de optimismo, calma y un toque de humor, ha resonado con muchas mujeres que temen enfrentar el dolor y la incertidumbre del parto. Ángela, con su historia, no solo comparte la alegría de haber vivido una experiencia diferente a la que muchos temen, sino que también ofrece un mensaje de esperanza: los partos no tienen por qué ser un sufrimiento insuperable.

Aunque no todas las mujeres vivirán una experiencia como la de Ángela, su historia deja claro que el miedo al parto puede aliviarse con una mentalidad positiva, el acompañamiento adecuado y la disposición para confiar en los profesionales de la salud. "Todo fue más fácil de lo que pensaba porque estuve rodeada de gente que me apoyó y me dio tranquilidad", concluye Ángela.