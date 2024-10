López Miras exige un fondo de nivelación y lamenta que el agua no sea una prioridad para Sánchez

La infrafinanciación que sufre la Región de Murcia ha sido sin duda el tema estrella de la reunión que han mantenido esta mañana en Moncloa el presidente autonómico con Pedro Sánchez. Lo más positivo para López Miras es que el presidente del gobierno está de acuerdo en que hay que reformar el sistema de financiación, pero para eso debe convocar con urgencia al consejo de política fiscal y financiera”.

Entretanto se convoca ese Consejo, hablaba hoy López miras de la necesidad de un fondo transitorio de nivelación para poder seguir prestando los servicios esenciales. El presidente murciano hablaba de la cantidad de 2.530 millones de euros, aunque recalcaba que lo importante es alcanzar un consenso entre todas las comunidades.

En relación con los acuerdos del presidente del Gobierno con ERC y el cupo catalán, López Miras asegura que sale de la reunión “igual de preocupado, ya que veo imposible que no se rompa el principio de igualdad, como dice Sánchez”.

EL AGUA NO ES UNA PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO

Preguntado el presidente regional de Murcia por el tema del agua y la próxima elaboración de un Pacto Nacional en esta materia, López miras ha lamentado que no se haya hablado prácticamente nada “cuando es un tema muy importante y acuciante, ya que ahora tenemos sequía donde no existía. Pero a pesar de ello no he tenido de Sánchez ningún compromiso. Nada indica que el agua y un futuro Pacto Nacional del agua sean una prioridad para el presidente del Gobierno de España”.

más recursos para los menores migrantes

Fernando López Miras también ha abordado con Sánchez el acogimiento de los menores migrantes por parte de las Comunidades autónomas. En este sentido, le ha recordado al presidente del Ejecutivo que Murcia "ha sido, es y seguirá siendo solidaria en el acogimiento, pero siempre desde la igualdad con el resto de territorios y recibiendo los recursos necesarios por parte del Estado".