Lee que Murcia es la comunidad autónoma más odiada y su respuesta mueve a todos sus vecinos: "Aunque hablemos"

En un video viral en TikTok, Mari, una joven murciana, ha respondido de manera contundente a un estudio que calificaba a Murcia como la comunidad autónoma "más odiada" de España. Con humor, orgullo y una dosis de crítica social, Mari desmontó las razones que, según ella, no justifican ese título, defendiendo su región de una forma única y muy característica de la cultura murciana.

El punto de partida de Mari fue el resultado de un estudio reciente que afirmaba que Murcia es la comunidad autónoma más odiada en España. Esta clasificación, lejos de sentar bien a los murcianos, encendió la chispa para que Mari grabara un video en el que, con una mezcla de ironía y orgullo regional, comenzara a defender su tierra.

"Para mear y no echar gota", comienza Mari en su video, poniendo en duda la seriedad de la clasificación y lanzando una serie de argumentos que, según ella, demuestran lo contrario: que Murcia no solo merece respeto, sino que es indispensable para España.

Mari no se limitó a protestar por el título, sino que aprovechó la ocasión para listar algunos de los aportes murcianos más importantes a la cultura y la vida diaria de España. En su video, destacan varias invenciones y elementos que son origen de la región y que, según la joven, deberían hacer pensar dos veces a aquellos que creen que Murcia es solo un "desierto olvidado".

El pan con tomate: Una de las primeras afirmaciones de Mari es que Murcia inventó el famoso "pan tumaca" (pan con tomate). "Así que se rasquen todos los pan tumacas catalanes", dice irónicamente, apuntando a que, aunque comúnmente se asocia este plato con Cataluña, su origen es murciano, siendo inventado por albañiles de la región. Un dato que, para Mari, desmiente cualquier estereotipo sobre la comunidad.

El submarino: "El submarino, que nunca me monté en uno, pero siempre hace falta", dice Mari, destacando otra de las invenciones murcianas. Los murcianos, aunque no se suban en ellos, tienen su parte de protagonismo en la historia de la tecnología.

El cajero automático: Otra aportación murciana al mundo moderno es el cajero automático. "A ver cómo sacas dinero tú luego, mariloli", lanza Mari a quienes critican a Murcia, recordando que un murciano fue el que inventó el cajero automático. Una invención que, sin duda, hace la vida mucho más fácil a millones de personas en todo el mundo.

Además de estas invenciones, Mari destacó algunos de los manjares más representativos de la región: las marineras y la Estrella de Levante, la cerveza murciana. "Si tú pruebas esto, te desmayas", asegura, resaltando la calidad de los productos locales y el sabor inconfundible de la región.

Mari también se detiene en un tema que, a menudo, genera controversia: el acento murciano. Si bien es cierto que muchos comentan que los murcianos tienen una forma peculiar de hablar, Mari defiende su habla diciendo: "Sí, es cierto que hablamos regular, pero ¿quién habla bien en España?"

Según Mari, en cada región de España existen peculiaridades lingüísticas que las hacen únicas, pero no por eso deberían ser motivo de burla. "Si el que no se come la ‘ese’, o los que la pronuncian demasiado… ¿y los que no hablan otro idioma? Porque el catalán y el valenciano, español, español, no son", añade, poniendo en perspectiva las diferencias lingüísticas en todo el país y dejando claro que no existe un único estándar "correcto" de habla.