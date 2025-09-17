Abel Antón será la estrella en la VIII de la 90K Camino de la Cruz

La VIII edición de la 90K Camino de la Cruz fue presentada este miércoles en el claustro del convento de San Esteban de Cehegín. La prueba, que se disputará el próximo sábado 4 de octubre, reunirá a cerca de 2.000 corredores y contará con la presencia destacada del doble campeón mundial de maratón y Premio Príncipe de Asturias, Abel Antón.

El acto estuvo presidido por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, junto a la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, representantes de los municipios del recorrido, la Fundación Camino de la Cruz y la organización del evento.

Conesa subrayó el crecimiento y consolidación de esta carrera de ultrafondo, que conecta la ciudad de Murcia con Caravaca de la Cruz a través de senderos de gran valor natural y cultural. Destacó que se trata de un evento deportivo con proyección regional y nacional, al atraer corredores de comunidades como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid, Castilla y León o Cataluña, y que también se ha convertido en un referente de turismo deportivo, cultural y solidario. Tres modalidades y recorrido

tres modalidades

Ultra 90K, con salida en Murcia.

Maratón, de 42 kilómetros desde Mula.

Media Maratón, de 21 kilómetros desde Bullas.

El recorrido combina senderos naturales, vías verdes y caminos homologados como el GR 127 “Camino del Río Segura” y el GR 250 “Camino de Levante”, pasando por espacios emblemáticos del patrimonio natural y cultural de la comarca. Atletas invitados y dimensión social

Entre los atractivos de esta edición figura la presencia de Abel Antón, que además ofrecerá una clase especial a los alumnos de la Escuela de Atletismo de Caravaca y visitará la Basílica de la Vera Cruz. También participará el corredor invidente y sordociego Mario Raúl Martínez, con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, que aporta un ejemplo de superación y compromiso social.

La cita incorpora además el Reto 90K Solidario Ambulancia del Deseo 2025, que convertirá cada kilómetro recorrido en donaciones para cumplir los deseos de pacientes críticos, y la colaboración de la Asociación UAPO (Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico), que participará con un equipo y un dorsal cero con el objetivo de recaudar fondos para abrir una sede en Caravaca. Novedad: Pilgrim Trail Series

Como gran novedad, nace la Pilgrim Trail Series, una alianza de carreras con trasfondo espiritual y cultural en diferentes regiones de España, entre ellas la Xacorun (Camino Francés del Camino de Santiago), la Peña Prieta Sky Race (Camino Lebaniego) o la Doñana Trail Maratón. Este circuito compartirá promoción y un sistema de puntuación y medallero común para reforzar su atractivo turístico y cultural. Impacto económico y apoyo institucional

La consejera destacó que el evento se ha convertido en un motor de dinamización económica para Caravaca y los municipios del Camino, con ocupación hotelera completa y un notable incremento del consumo en hostelería. Además, su difusión supera las 600.000 visualizaciones previas en redes sociales, alcanzando casi 100.000 cuentas.

La prueba cuenta con el patrocinio de la Fundación Camino de la Cruz y el apoyo del Gobierno regional, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, los municipios del recorrido y empresas del Patronato de la Fundación como Postres Reina, Estrella de Levante, CaixaBank, UCAM, Limcamar, Grupo Fuertes, Cafés Salzillo, Grupo Orenes y Avanza Fibra.