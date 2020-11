Unidas Podemos explica en un vídeo cuál sería la extensión del Parque Regional del Mar Menor y cómo protegerlo

Unidas Podemos ha presentado esta mañana un nuevo vídeo para difundir su propuesta de convertir el Mar Menor en un gran parque regional, de forma que todo el entorno natural quede protegido bajo esta figura legal. El secretario de Organización de Podemos, Ángel Luis Hernández, ha explicado que en el video, bajo el título “Te imaginas…”, se identifican “todas las zonas que incluiría el futuro Parque Regional, integrando espacios ya protegidos, como Calblanque y las Salinas de San Pedro y otros que actualmente no tienen la misma protección, como el saladar de los Urrutias, la desembocadura de la Rambla del Albujón o los los terrenos en torno al aeropuerto de San Javier”. Hernández ha señalado que, mientras que “a veces quienes defendemos el medioambiente nos perdemos en explicaciones muy complejas”, en este vídeo se traslada de forma “muy visual, entretenida y sencilla” una propuesta tan simple como “considerar el Mar Menor como un todo y protegerlo como una unidad”.

El secretario de organización de Podemos ha señalado que, si bien la propuesta parte de los colectivos ecologistas y fue recogida por Unidas Podemos para transformarla en una iniciativa parlamentaria, “la idea ya no es solo nuestra, sino que el 91,9% de los murcianos y murcianas apoya la creación del Parque Regional y la necesidad de seguir avanzando en la protección del Mar Menor, según el último barómetro del CEMOP, hecho público ayer”. Frente a esta abrumadora mayoría, Hernández ha apuntado que el resto de partidos políticos en la Asamblea “prefieren ceder a otros intereses y aprobar la Ley de Protección del Mar Menor o Pacto del Nitrato, con el que se permite seguir contaminando la albufera y todo su litoral”. Hernández ha insistido en que la realidad es que no se puede estar con quienes defienden el Mar Menor y con quienes lo contaminan, y desgraciadamente, PP, PSOE y Ciudadanos ya han elegido en qué lado están y para quién están legislando”. El dirigente regional de Podemos ha recordado que esta semana se ha hecho público que “aún no se ha desmantelado ni una sola hectárea de regadío ilegal”, mientras que al mismo tiempo “veíamos como el Gobierno Regional regalaba 20.000€ a la CROEM para crear una página web donde difundir las virtudes de la ley firmada por PP, PSOE y Ciudadanos y así blanquear el Pacto del Nitrato”.

Por último, Hernández ha asegurado que con esta propuesta, Unidas Podemos pretende “devolver al Mar Menor el esplendor natural que tenía hace no tantos años”, un esplendor que “muchos recordamos y que todas podemos imaginar”. “Si podemos imaginarlo es porque lo tenemos al alcance de la mano”, ha concluido.