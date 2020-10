La alcaldesa advierte que se encaminan a confinamiento si suben contagios

La Alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero Mira, ha presentado en rueda de prensa, hoy jueves 22 de octubre, en el Salón de Pleno municipal, los datos actualizados de la incidencia de la pandemia del COVID-19 en el municipio.

La Alcaldesa ha comenzado su intervención señalando que “esta semana está siendo, en Molina de Segura, la más dura desde que se declaró la pandemia del COVID-19. En los últimos siete días tres personas de nuestra localidad, dos mujeres y un hombre, han perdido la vida por la enfermedad, y a ese por sí triste dato, debemos añadir la muerte de uno de los residentes del centro de mayores Ballesol de Altorreal con empadronamiento fuera de la localidad. Semana dura y difícil con continuos incrementos en el número de casos diagnosticados y personas hospitalizadas. Semana con nuevas restricciones que limitan necesariamente nuestras relaciones interpersonales. Días, por tanto, complicados y que nos obligan a seguir llamando a la responsabilidad, al civismo y a la solidaridad de todos para conseguir levantar el vuelo y superar lo antes posible esta situación tan negativa”.

Desde ayer, miércoles 21 de octubre, y hasta el próximo martes 27, están en vigor en el municipio de Molina de Segura las nuevas medidas específicas temporales y las recomendaciones contempladas en la Orden de 20 de octubre de la Consejería de Salud para la contención del COVID-19 en diversos municipios de la Región. Las medidas específicas temporales se refieren a la capacidad máxima de ocupación en el interior de establecimientos de hostelería y restauración, que queda establecida en el 40 por ciento. Además, las tiendas de venta al por menor de alimentos y bebidas deben permanecer cerradas entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Por otro lado, se aconseja a las personas mayores de 65 años o pertenecientes a grupos de especial riesgo, según la citada orden de la Consejería de Salud, que permanezcan en sus domicilios, salvo para la realización de actividades de carácter esencial o imprescindible, reduciendo así su interacción social en la medida de lo posible.

“No entraré a discutir la eficacia o no de estas medidas, pero si me gustaría dejar claro que no nos parece aceptable que se adopten normas que afectan directamente a la ciudadanía de un municipio concreto, como es el caso de Molina de Segura, sin consultar previamente con los ayuntamientos correspondientes, quienes somos los que, al final, debemos velar por su cumplimiento y difusión”, ha lamentado Esther Clavero.

A fecha de ayer miércoles 21 de octubre, Molina de Segura tiene un total de 308 casos activos, 56 más que hace una semana, con una incidencia acumulada en los últimos 7 días de 328,3 casos, 59,8 más que el miércoles pasado, y 132,2 más que hace 14 días. Estos índices sitúan al municipio en el lugar 16 de incidencia entre los 45 municipios de la Región. “Hace una semana estábamos en el puesto 9, aunque con una incidencia mucho más baja, como demuestran las cifras. Seguimos, por tanto, en una situación muy preocupante que nos obliga a mantenernos alerta y continuar evitando al máximo las relaciones sociales que es, según nos dicen los expertos, donde se concentra el grueso de los contagios”, advierte la Alcaldesa.

La Incidencia Acumulada en las dos últimas semanas se sitúa en 605,1 casos por 100.000 habitantes, casi 135 casos más que hace 7 días, “y este dato sí que es verdaderamente preocupante, ya que no solo hemos llegado a los temibles 500 casos, sino que los hemos superado con creces. En gran medida este alarmante aumento de casos lo encontramos en el brote de la residencia de personas mayores Ballesol, en Altorreal, que desde el pasado fin de semana se encuentra intervenida por la Consejería de Salud”.

En lo que va de esta segunda ola de la pandemia, Molina de Segura acumula un total de 1.488 PCR positivas. El incremento en solo una semana ha sido de 235 PCR positivas. El número de vecinos del municipio dados de baja de miércoles a miércoles ha sido de 125 y los fallecidos en lo que llevamos de esta segunda ola de la pandemia son 10.

En la página web municipal www.molinadesegura.es y en las redes sociales municipales está ya disponible el Informe Semanal de Evolución que elabora el Comité Técnico Científico Municipal. Ese informe refleja que el número de casos sigue siendo muy elevado en la Zona de Salud Sur, con una Incidencia Acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días de 925,1 casos. En la Zona de Salud Norte esa Incidencia Acumulada es de 540,8 casos y en la Zona de Salud Este de 376,4.

Otro dato a tener en cuenta es el relacionado con los grupos de edad de las personas contagiadas. En las dos semanas que van del 3 al 17 de octubre se registraron 395 casos. El 26,6% tiene entre 15 y 34 años. El 24,6% corresponde a personas de edades comprendidas entre 35 y 49 años. El 21,5% son personas de 50 a 64 años. Entre los mayores de 64 años se registra el 23,2%. El 14,2% son menores de 15 años. Por sexos, el 55,2% son mujeres y el 44.8% hombres. De esas 395 personas, cerca del 79% poseen nacionalidad española.

La Alcaldesa insistido nuevamente en la “necesidad de establecer una máxima coordinación de nuestra administración regional con todos los ayuntamientos de la Región. Desde Molina de Segura seguimos demandando un protocolo más claro y seguro para la práctica de los deportes de competición y volvemos a pedir el correspondiente informe epidemiológico que avale la seguridad de esas actividades. También es fundamental reforzar nuestra Atención Primaria. La prevención debe ser la premisa común para luchar contra la pandemia. El Ayuntamiento de Molina de Segura, como saben, puso hace semanas a disposición del Servicio Murciano de Salud 15 técnicos municipales COVID, pero sigue siendo necesario que la Comunidad Autónoma aumente el número de rastreadores”.

El Consistorio molinense ha ofrecido a la Consejería de Salud espacios municipales que pueden ser habilitados para la campaña de vacunación de la gripe y así evitar posibles contagios, sobre todo, entre las personas mayores y de riesgo. “Se trata de una alternativa posible a los centros de salud, con la que transmitir tranquilidad a nuestros mayores, a quienes estamos obligados a ofrecer espacios seguros de vacunación”.

“Quiero recordar también que todos los centros sociales municipales de Molina de Segura continúan cerrados, en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Comité Científico Técnico a finales del pasado mes de agosto. Este cierre estará vigente mientras la Incidencia Acumulada semanal siga por encima de los 120 casos por 100.000 habitantes. Ello significa que no se puede mantener ningún tipo de reunión y actividad en el interior de estos locales de titularidad municipal”.

Esther Clavero ha concluido señalando que “en estos momentos en los que nos enfrentamos a una emergencia sanitaria sin precedentes, debemos priorizar el bien común y la salud de nuestra ciudadanía, especialmente de las personas mayores o más vulnerables. Tenemos que cumplir rigurosamente con todas las medidas de prevención establecidas y seguir siendo proactivos en la lucha contra la enfermedad. Solo desde la intensificación al máximo de dichas medidas lograremos romper la cadena y limitar la transmisión del virus. Si el número de contagios no deja de crecer nos encaminaremos a un inevitable confinamiento territorial y a que las medidas que se adopten sean mucho más restrictivas, con el correspondiente perjuicio social y económico”.