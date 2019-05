Sito Alonso: "Afrontamos un partido vital en Burgos"

Penúltima jornada de la Liga Endesa. El UCAM Murcia CB viaja a Burgos con el objetivo de mantener la buena línea de las últimas jornadas y poder sumar una victoria que le haga subir puestos en la clasificación. “Ahora mismo, más que nunca, creo que tenemos que pensar en lo nuestro. Tenemos un partido vital en Burgos. Ellos se están jugando mucho, porque quieren entrar en competición europea, y por eso va a ser un partido de máxima rivalidad”, comenta Sito Alonso.

Dos viejos conocidos de la afición murciana y de Sito Alonso, se encuentran ahora mismo en la plantilla del próximo rival. Vitor Benite y Augusto Lima, se enfrentarán al que fue su entrenador a principio de temporada en el Cedevita de Zagreb.“Allí sufrimos mucho. El respeto que nos teníamos entre nosotros nos hizo protegernos. Yo soy feliz cuando he visto que Benite y Lima han vuelto a disfrutar del baloncesto”, en cuanto al resto, ha valorado que “se trata de un equipo muy compacto, que sabe muy bien lo que quiere su entrenador y acepta cada uno su roll. Son muy peligrosos. Estuvieron a punto de ganar frente a Baskonia la semana pasada”.

Cuando el técnico madrileño se siente en el banquillo del Coliseum de Burgos, se convertirá en el 25º técnico con más partidos en la historia de la Liga Endesa con 304 encuentros dirigidos. Una trayectoria muy importante a pesar de su juventud. “Es un orgullo muy grande. Cuando empecé a entrenar mi objetivo no era ser entrenador profesional. Tuve la suerte de estar en Monzón donde, gracias a la libertad que me permitieron, era el entrenador más feliz de España y de Europa. Pero luego tuve la suerte de que el Joventut y Aíto quisieron que empezase por esta carrera semi… y luego profesional, y estoy muy agradecido a todo el mundo que ha confiado en mí”, además añade Sito Alonso, que no es el mejor entrenador de la familia. “Yo tengo a mi padre que es bastante mejor entrenador que yo, y él por circunstancias de la vida, no tuvo la oportunidad de apostar para haber sido entrenador profesional. Creo que esto también le hace estar feliz a él y es una recompensa para él mucho más que para mí, porque él realmente es el entrenador de la familia”.

Sobre los comentarios en los últimos días de poder aspirar a jugar la fase previa de la Champions el técnico ha sido claro al indicar que "después de lo que hemos pasado sería una irresponsabilidad. Debemos ganar los dos partidos y después pensar en otras cuestiones.Aún no estamos salvados".

La convocatoria para el partido ante el San Pablo Burgos, no prevé cambios. Dejan Todorovic, volverá a viajar junto a sus compañeros. “Si Dejan está en la lista es porque puede jugar. Creo que estos momentos, él podría ayudarnos en alguna situación. No es fácil, porque lleva mucho tiempo sin jugar. Pero el carácter de Dejan es muy ambicioso y está haciendo un trabajo muy muy bueno”.