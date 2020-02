El Real Murcia necesita un quorum del 35% para aprobar la ampliación de capital

El Real Murcia realiza este fin de semana su junta general de accionistas en la que se debe aprobar la ampliación de capital y el nuevo modelo "alemán" para que ningún accionista pueda tener más del 50% de acciones que le convertirían en máximo accionista. La junta se celebrará, en primera convocatoria el sábado a las 10'30 de la mañana, en el estadio Enrique Roca de Murcia, y el domingo, a la misma hora, también en el estadio capitalino. Para que la junta se pudiera consituir en la jornada del sábado sería necesario reunir un 50% de las acciones, algo que no parece posible. Esto provoca que sea el domingo el día en el que se celebre definitivamente la junta. Otro de los problemas con los que se encuentra el consejo de administración, que preside Francisco Tornel, es que para aprobar la ampliación de capital debe haber un quorom del 35% de las acciones. Desde el club se hace un llamamiento a los accionistas para que acudan el próximo domingo para aprobar lo que Antonio Rubio, secretario del consejo de administración, ha indicado en los micrófonos de COPE que "es vital para la supervivencia de la entidad. Es necesario que se apruebe el proceso de ampliación y el nuevo modelo de funcionamiento del club".

Una de las dudas que existen es la posibilidad de que el empresario mejicano Mauricio García de la Vega pueda estar en la Junta de Accionistas. Ante esto Rubio ha indicado que "Mauricio no podrá estar ya que sus acciones no están inscritas en los libros de la entidad, no ha realizado los trámites que en su día se le indicaron para poder ser inscrito".

Quien si parece que va a estar representado es el empresario Raúl Moro.

Si no hay representado un capital social de más de 525.000 euros no se podrán aprobar las propuestas. Las previsiones no son muy halagüeñas. Y es que en las dos juntas anteriores no se ha alcanzado esa cifra. En la última de noviembre solo se llegó al 29%.

El consejo de administración del Real Murcia necesita sacar sí o sí la ampliación de capital, y es que hay empresarios que ya han adelantado préstamos por valor de 800.000 euros con la promesa de convertirlos en acciones en estos primeros meses del año. Si no se pudiera votar el aumento de capital, el club grana debería devolver un dinero que ya ha gastado. Esa partida fue destinada al pago de acreedores con el objetivo de salir del concurso.