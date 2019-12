Rafa Luz: "Somos fuertes en casa y Baskonia tiene que sufrir"

Es el momento de revertir una situación en la que se han encadenado cuatro derrotas consecutivas. Todos los partidos disputados hasta la fecha han sido competidos hasta el final por el UCAM Murcia. Sin embargo, no ha sido suficiente para mejorar el balance del último mes. “Sabemos que no es una situación muy cómoda. Parece que no damos con la clave para poder cerrar bien los partidos. Pero el equipo está trabajando muy bien y con muchas ganas de cambiar esta situación negativa. Es la suma de pequeños detalles que en los momentos finales, lo que nos está lastrando”.

Rafa Luz ha tenido un calendario personal bastante exigente, tras la disputa de la Copa del Mundo de Baloncesto disputada en China el pasado verano. Poco a poco va encontrando mejores sensaciones, pero no es suficiente para su auto exigencia. “Todavía me sigue costando un poco. Yo creo que es un tema más mental que físico. Hay que intentar olvidar todo lo negativo que viene desde fuera y empezar a ganar, que todo lo soluciona”, además añade que “soy el más crítico conmigo mismo y la verdad es que estoy tomando malas decisiones en los últimos partidos que influyen en los momentos finales. Y quizás sea porque me meto demasiada presión y no me salen tan bien las cosas como me gustaría a mí, principalmente”.

Al margen de la sucesión de derrotas, el UCAM Murcia está desplegando un buen juego y demostrando ser competitivo en cualquier cancha y contra cualquier rival durante muchos minutos seguidos. “La verdad que en general venimos haciendo un buen baloncesto, pero llega el momento que nos perdemos un poquito, son pequeños detalles, que nos cuestan para cerrar los partidos”, dice Rafa Luz.

Precisamente el próximo rival es un ex del jugador brasileño. Baskonia tiene que jugar el jueves contra el Estrella Roja en Belgrado y llegará el domingo a Murcia con una situación nada favorable en la Liga Endesa. “Estos equipos pueden estar en una mala dinámica y luego ganar cuatro o cinco partidos de forma consecutiva. Yo conozco bien el Baskonia. Pueden ganar el jueves de 30 y venir a Murcia a querer ganarnos de 30 también. Pero nosotros estaremos delante, en casa somos fuertes y los equipos tienen que sufrir mucho para ganar aquí”, sentencia Luz.