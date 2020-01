Rafa Luz: "Hay que estar muy centrados para ganar a Zaragoza"

Es el último partido que disputará el UCAM Murcia antes de estar un mes sin competir. Tras vencer en dos de los tres últimos encuentros, los universitarios viajan a Zaragoza con la intención de sumar la segunda victoria de la temporada fuera de casa. Enfrente le espera el tercer clasificado de la Liga Endesa. Un Casademont Zaragoza que hace meses que dejó de der sorpresa. “Tenemos que centrarnos en que es el último partido antes del parón. Hay que estar muy centrados. Yo creo que venimos jugando bien y el equipo necesita competir jugando fuera de casa otra vez”, comenta Rafa Luz.

En los últimos partidos lejos del Palacio de los Deportes, al equipo le está costando conseguir victorias. El base brasileño indica que es importante “seguir siendo nosotros mismos. Tenemos que seguir las reglas que tenemos para este partido hasta el final, aunque vayamos metiendo o no metiendo, aunque nos piten faltas. A partir de ahí, creo que podemos competir muy bien fuera de casa”.

En el partido de ida, el UCAM Murcia ganó con solvencia y Rafa Luz realizó uno de sus mejores partidos en cuanto a anotación en Liga Endesa. “Quizá uno de los mejores de mi carrera, no es normal que anote tanto. Es uno de los partidos en los que más a gusto he estado. Yo creo que ellos esta temporada lo están haciendo muy bien. No creo que tengan más ganas por el buen partido que hicimos en la ida, ellos tienen objetivos que cumplir”, con respecto a ese partido, hay uno de los jugadores que llegó más tarde y está siendo muy destacado ofensivamente en el Casademont Zaragoza. Se trata de Dylan Enis. “Lo conozco muy bien. Estuve una temporada entera con él. Ha sabido adaptarse muy bien al estilo de juego de este equipo y siguen siendo muy peligrosos”.