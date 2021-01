Paco Molinero: “El Real Murcia es un sitio especial, es mi casa”

El Real Murcia sigue con su maratón de fichajes y hoy le ha correspondido al defensa Francisco Molinero, quién ya vistió la camiseta grana durante la estancia de los murcianos en Segunda División y que viene de estar libre, tras no continuar en el Sporting de Gijón la pasada temporada con 32 partidos jugados.

Francisco Molinero ha comenzado su presentación destacando la felicidad que tiene tras “su vuelta a casa” como es el Real Murcia tras marcharse en 2014.

Una marcha que ha explicado que fue extraña por el descenso administrativo del club pimentonero y que fue inevitable tras la oferta que recibió del Real Betis Balompié, donde para Molinero fue dejar un sitio en el que más ha estado junto con el Atlético de Madrid, sintiéndose como “un hijo” para las granas.

Sobre su estado físico, el toledano ha comentado que ha estado “preparándose lo mejor posible” con un preparador personal pero que a la hora de tocar el balón le cuesta tras la falta de estar en dinámica con un equipo.

Respecto sobre a las diferencias entre el fútbol profesional y la segunda b, el defensor piensa que “el fútbol ha cambiado muchísimo” y ahora en todas las categorías “hay igualdad”.

Francisco Molinero no ha querido hablar sobre la posibilidad del fichaje de uno de sus amigos íntimos como es Dani Pacheco, al que ha sonado para la plantilla grana.

Por otra parte, ha hablado Julio Algar, quien ha declarado que “se han hecho más fichajes de los esperados por las circunstancias” y que están trabajando hasta el final del mercado.

El director deportivo ha aclarado que “cuentan con Abenza” y que Pablo Herrero baja al Imperial para que la ficha sub-23 la tenga el jugador cedido del CD Castellón, Jesús Carrillo, mientras que la última incorporación tendrá ficha del filial, Ton Ripoll.

Tras la llegada Marcos Méndez, Algar no ha descartado algún fichaje para la delantera, aunque se antoja difícil, ya que ha explicado que “Antonio López no saldrá”, es un jugador que cuenta con él en la plantilla, por lo que no habría más fichas disponibles.