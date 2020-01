Kevin Tumba: "A partir de ahora todos los partidos son finales"

Kevin Tumba, pívot del UCAM Murcia, ha dicho este miércoles que encaran los partidos que le quedan al equipo en esta liga Endesa de baloncesto "como si fuesen finales", comenzando por el de este sábado ante el Montakit Fuenlabrada, rival directo en la lucha por la permanencia.

El pívot internacional, que promedia 2,2 puntos, 3,1 rebotes y 3,4 de valoración en 12 minutos por encuentro de 17 partidos que ha disputado, no está teniendo mucho protagonismo, pero eso es una constante en los de esa demarcación de la plantilla.

"Intentamos hacer nuestro trabajo y a veces tenemos un muy buen partido ofensivo, como le pasó a Emanuel Cate en Manresa", ha manifestado un jugador al que le han señalado varias infracciones por simulación ante los contrarios, según los árbitros.

"Yo no simulo faltas que no lo son y no voy a cambiar mi forma de jugar", ha comentado al respecto quien ya está recuperado de la lesión en el hombro derecho que lo obligó a pasar por el quirófano en el tramo final de la pasada campaña.

"Está bien, pero esto consiste en ser profesional y trato de venir 35 o 40 minutos antes de cada entrenamiento para calentar ese hombro y todo el cuerpo", ha explicado el interior de 28 años, que cumple su cuarta temporada en un club del que es segundo capitán