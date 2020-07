Álex Yepes y ElPozo Murcia Costa Cálida cierran el acuerdo para la salida del ciezano

El pívot murciano Álex Yepes Balsalobre y ElPozo Murcia Costa Cálida han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que les unía.

El jugador natural de Cieza, que militó primero en el equipo filial ElPozo Ciudad de Murcia, en la temporada 2008-09 debutó con el primer equipo de la mano de Duda con participación en la competición europea que disputaba el conjunto murciano.

Álex ha conquistado con ElPozo Murcia Costa Cálida cuatro Supercopas de España (2010, 2012, 2014 y 2016); 1 Copa de España 2010, 1 Liga 2010 y 2 Copas de SM El Rey (2016 y 2017). Además de 7 Copas Presidente FFRM (2011-12, 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-2018 y 2018-19).

A nivel individual fue nombrado Mejor Jugador Revelación LNFS 2012, Mejor Pívot LNFS 2013 y Mejor Jugador por la Asociación de la Prensa Deportiva de la Región de Murcia en 2016. Con la Selección Española alzó la Eurocopa de Fútbol Sala en 2016.

El ya ex-jugador del conjunto charcutero tiene muchas opciones sobre la mesa para la próxima temporada. En los últimos días ha cobrado fuerza la posibilidad de jugar fuera de España.

Hay que recordar que a comienzos del pasado mes de marzo ambas partes llegaron a un acuerdo para la ampliación de compromiso para las próximas tres temporadas. El jugador ciezano disputó con su equipo los play off exprés a finales del pasado mes de junio y pocos días después se conoció que los dirigentes habían tomado la determinación de romper el compromiso anunciado a pocas fechas de la disputa de la pasada edición de la Copa de España. De esta forma se marcha, por la puerta de atrás, uno de los grandes ídolos de la afición murciana y que no podrá disputar la final Four de la Champions el próximo mes de octubre en Barcelona,