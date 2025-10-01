La UCAM celebra un congreso internacional sobre humanización y cuidados a mayores
El objetivo es reflexionar y dialogar sobre este área, poniendo un énfasis especial en el entorno familiar
Murcia - Publicado el
1 min lectura
Mañana jueves y el viernes, la Universidad Católica San Antonio celebra un Congreso Internacional sobre humanización y cuidado a mayores, con el objetivo de reflexionar y dialogar sobre este área, poniendo un énfasis especial en el entorno familiar.
Bajo el lema “Cuidar de los mayores en el seno de la familia”, el encuentro busca visibilizar y revalorizar el papel esencial que desempeña la familia en el acompañamiento, el apoyo emocional y el bienestar integral de las personas mayores.
El Congreso se configura como un espacio de encuentro interdisciplinar donde se compartirán experiencias, investigaciones y propuestas innovadoras que impulsan un modelo de cuidado más humano, empático y sostenible.
Se reconocerá el entorno familiar como núcleo afectivo y social clave en la construcción de una sociedad más justa y cuidadora. Más información, aquí
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE MURCIA
COPE MÁS MURCIA
"Yolanda Díaz sabe más de diplomacia y de conflictos en Oriente Medio que todos los países que apoyaron el plan de Trump en Gaza juntos"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h