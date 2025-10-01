La UCAM celebra un congreso internacional sobre humanización y cuidados a mayores

Mañana jueves y el viernes, la Universidad Católica San Antonio celebra un Congreso Internacional sobre humanización y cuidado a mayores, con el objetivo de reflexionar y dialogar sobre este área, poniendo un énfasis especial en el entorno familiar.

Bajo el lema “Cuidar de los mayores en el seno de la familia”, el encuentro busca visibilizar y revalorizar el papel esencial que desempeña la familia en el acompañamiento, el apoyo emocional y el bienestar integral de las personas mayores.

El Congreso se configura como un espacio de encuentro interdisciplinar donde se compartirán experiencias, investigaciones y propuestas innovadoras que impulsan un modelo de cuidado más humano, empático y sostenible.

Se reconocerá el entorno familiar como núcleo afectivo y social clave en la construcción de una sociedad más justa y cuidadora. Más información, aquí