Roger, migrante en Murcia, sobre su situación laboral: “Me cerraban las puertas porque no tenía papeles pero ahora veo muy bien mi futuro"

Más de 40.000 inmigrantes sin papeles residentes en la Región de Murcia podrán conseguir el permiso de residencia en los próximos 3 años, según el secretario de Política Social de UGT en la Comunidad, Juan Guirado.

El Gobierno nacional ha aprobado un nuevo Reglamento de Extranjería para mejorar la integración de las personas migrantes a través de tres puntos: trabajo, formación y familia. Los cambios reducen de 3 a 2 años el plazo exigido para que los trabajadores extranjeros puedan solicitar la regulación por arraigo.

Una de esas personas es Roger. Abandonó su país de origen, Colombia, para encontrar en España un futuro mejor y formarse como Programador. Ha estado en Madrid, Ibiza y desde hace 2 años vive en Murcia. Según confesaba hoy en COPE su vida en el país no ha sido fácil.

Roger: “Cuando llegué a Ibiza tuve obstáculos... una estafa. Tengo que admitir que no fue fácil porque o se me cerraban las puertas o había esa dificultad por los papeles o porque no se querían arriesgar a una denuncia. He podido ver que no todo está perdido, se ha mejorado. Mi futuro lo veo muy bien porque no solo estoy creciendo como profesional sino como ser humano."

En Cáritas ha encontrado una familia, ayuda psicológica y orientación. A día de hoy Roger es alumno de sala en la Escuela de Hostelería de Cáritas Murcia, eh!

La ayuda de cáritas

Una de las grandes dificultades que se encuentran las personas cuando vienen a España es la documentación. El arraigo por formación se incorporó en la reforma de la Ley de Extranjería para agilizar su incorporación al mercado laboral.

La Psicóloga y acompañante del alumnado de la Escuela de Hostelería eh! de Cáritas, Miriam Sánchez, confesaba en COPE que los tiempos, más aún en hostelería, son muy lentos.