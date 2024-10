El número de lotería de Carlos Alcaraz: "El Palmar busca su suerte para Navidad"

"Queremos el número de lotería de Carlos Alcaraz", es la parte de la canción que se ha convertido en un clásico en la Administración nº 24 en El Palmar, el pueblo donde nació el tenista hace 20 años.

La suerte que tanto se busca cambió para esta pequeña población con la irrupción de Carlitos en el top circuito tenístico nacional. Les puso en el mapa. La gente visita El Palmar solo por conocer la tierra del niño de oro.

Lo saben bien en la Administración de Lotería que regentan las hermanas Alcaraz. "Todo el mundo pasa por el pueblo por Carlos y nos piden cualquier número que tenga relación con él", explica Carmen María que también reconoce que ellas nunca saben si el deportista lleva décimos o qué números.

La situación del nº2 del mundo ha revitalizado el comercio, el turismo y agitado la vida de los poco más de 20.000 habitantes que adoran a su embajador y que recibe continuos homenajes.

COPE La familia Alcaraz tras dar el premio

una idea como homenaje

Pensando en esa frase de "queremos el número de Carlitos" surgió la idea. "Este año hemos conseguido tener la fecha de nacimiento de nuestro Carlitos Alcaraz y lo tengo para Navidad y para el Niño".

El 50.503, que es el 5 de mayo de 2003, fecha en la que el campeón llegó al mundo, aunque le conoceríamos años después. Entonces era el hijo de Carlos y Virginia.

"Es como una especie de reconocimiento. Fue lanzar el número en redes sociales y empezaron a pedirlo. Ha tenido una gran aceptación, aunque todavía quedan décimos para el sorteo del 22 de diciembre y para el el Niño".

El movimiento en torno al joven se nota todavía más cuando juega torneos. "Es tema de conversación en el pueblo. Es una alegría para el pueblo el tenerlo, la verdad. Sigue viniendo gente al pueblo por el simple hecho de que Carlos sea de aquí", indica Carmen.

No solo se vende ese número en especial. "Está habiendo bastante demanda y que las ventas van mejor que el pasado año que ya fue una buena campaña. Este año ha comenzado muy pronto, porque está en ventanilla desde el mes de julio. Haremos balance al final, pero la cosa va bien".

En su caso particular el haber dado premio en el Niño también ha incentivado la búsqueda de la suerte por parte de vecinos y visitantes, que ya no van a encontrar ciertas terminaciones. "El 24 por ser el año en curso, el 13 se agota el primero, el 69...hay números muy demandados que ya no van a poder localizar".

La carrera de Alcaraz poco tiene que ver con la suerte, pero quién sabe si trae de nuevo la fortuna a su pueblo solo por haber nacido el 5 de mayo de 2003. No queda tanto para saber si la lluvia de millones riega de nuevo El Palmar.