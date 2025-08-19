Murcia refuerza la vigilancia en parques y jardines de pedanías para garantizar la seguridad vecinal este verano

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias que dirige Fulgencio Perona, ha intensificado las labores de vigilancia en parques y jardines de las pedanías del municipio. El objetivo de estas actuaciones es reforzar la seguridad ciudadana, preservar el mobiliario urbano y fomentar un uso cívico de las zonas verdes, especialmente en la época estival, cuando aumenta la afluencia de vecinos.

Durante los meses de verano, estos espacios se convierten en puntos de encuentro habituales al caer la tarde, registrándose concentraciones que requieren mayor atención policial. Por ello, la Policía Local despliega patrullas a pie y en vehículo desde las distintas Comisarías Locales, con el fin de garantizar una presencia cercana y constante.

El concejal Fulgencio Perona ha señalado que “con estas actuaciones buscamos que los vecinos disfruten de nuestros espacios públicos con tranquilidad, contribuyendo a una convivencia respetuosa y al mantenimiento del entorno urbano. La vigilancia no solo disuade posibles actos vandálicos, sino que también mejora la percepción de seguridad”.

Ayto. Murcia Murcia refuerza la seguridad este verano

Desde julio de 2023, la Unidad de Caballería de la Policía Local, recientemente incorporada, participa activamente en estas labores, ofreciendo una presencia visible y eficaz en zonas de difícil acceso. Además, ante el elevado riesgo de incendios, colabora estrechamente con el Grupo de Patrulla Ecológica en tareas preventivas e intervenciones. Este grupo, que cumple en 2025 su 30 aniversario, es un referente en la protección de los espacios naturales del municipio.

El Ayuntamiento de Murcia hace un llamamiento a la colaboración ciudadana y recuerda la importancia de un uso responsable de los espacios comunes, subrayando que la seguridad y el cuidado del entorno es una tarea compartida por todos.