Más de un millar de personas en Senegal recuperará la vista gracias a la ONG murciana Azul en Acción

La ONG Azul en Acción, fundada en el seno de la Policía Local de Murcia, emprende este lunes un nuevo viaje solidario a Senegal. Allí llevará a cabo una intervención integral en salud ocular y visual que permitirá devolver la vista a más de un millar de personas ciegas o con baja visión.

El presidente de Azul en Acción, Jesús Franco ha explicado que durante 15 días, un equipo sanitario de reconocido prestigio nacional, integrado por especialistas en oftalmología, óptica, anestesiología, enfermería y logística, se desplazará a zonas rurales del país africano para realizar consultas, cirugías, graduaciones de vista, aplicar tratamientos y donar gafas correctoras.

La acción permitirá mejorar la calidad de vida de niños, adultos y ancianos que, en muchos casos, llevan años sin acceso a atención médica especializada.

Jesús Franco, ha señalado que "esta campaña volverá a ser, por cuarto año consecutivo, la mayor intervención integral en oftalmología y óptica llevada a cabo por una organización europea en el continente africano".

Con esta nueva misión, Azul en Acción reafirma su compromiso con la cooperación internacional y la salud visual, consolidándose como un referente europeo en intervenciones humanitarias de carácter sanitario y como un ejemplo del espíritu solidario de la sociedad murciana.