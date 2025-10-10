Inversus refuerza su directiva para acometer nuevos retos

Inversus Group, una de las compañías con mayor proyección en la Región de Murcia y que ha experimentado un crecimiento más exponencial en los últimos años, ha reforzado su estructura directiva para acometer nuevos retos y dar un salto en su imparable búsqueda de la excelencia.

Desde hace meses, el CEO de la empresa, José Manuel Fernández, viene incorporando a su núcleo duro a profesionales de gran prestigio y dilatada experiencia en sus respectivos ámbitos, en una clara apuesta por seguir generando valor sostenible y por impulsar proyectos que promuevan el crecimiento, la competitividad y la confianza plena de los clientes.

La última adhesión al equipo gestor es la del periodista Ricardo Fernández, quien asume la dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales. Licenciado en Ciencias de la Información y en Criminología y máster en Comunicación Corporativa y en RSC y Liderazgo Sostenible, este profesional atesora una experiencia de más de tres décadas en medios de comunicación. En los últimos se ha incorporado de lleno al mundo de la comunicación corporativa.

La estructura directiva se completa con José J. Vicente, Director de Operaciones (COO) y director general de Inversus Capital; Josefina Fernández, directora general adjunta de Inversus Corporate Finance; Julieta Koulaksezian, en el puesto de Asistente Ejecutiva; José Joaquín Cobarro, director de Desarrollos Urbanísticos, y Liz Almeida, responsable de Marketing y RRSS.

sobre inversus

Inversus Group es un holding de empresas encabezado por la firma Inversus Capital, que presta servicios de consultoría estratégica y financiación e inversiones alternativas. El grupo engloba además las firmas Inversus Real State (inmobiliaria) y Monte Etna (promociones urbanísticas), Benarés y Vescovo & Kuma (construcción y gestion de residencias de ancianos), Audiomed (centros auditivos), Salud21 (editorial), JoinUp Media (audiovisual), UnitBlue (seguros) y Quantalyx (desarrollos tecnológicos). Con presencia en Europa, Estados Unidos, Sudamérica y Emiratos Árabes Unidos, dispone de casi un centenar de agentes autorizados y gestiona las inversiones de más de un millar de particulares y empresas.