Un incendio en una vivienda de Murcia deja cuatro afectados, una de ellas grave

Los servicios de emergencia han intervenido esta pasada noche en la extinción de un incendio en una vivienda de Murcia, que se ha saldado con cuatro personas afectadas. El suceso ha tenido lugar sobre las 23:33 horas en un tercer piso de la calle Mar Menor, en el barrio de Santa María de Gracia.

Varias llamadas al teléfono 1-1-2 Región de Murcia alertaron de que las llamas provenían del salón de la vivienda, generando una gran cantidad de humo en la escalera. Inmediatamente, se desplazaron al lugar bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia, agentes de la Policía Local y dos unidades sanitarias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Una mujer herida grave y tres intoxicados

A su llegada, la Policía Local confirmó la virulencia del incendio y procedió al desalojo completo del edificio de tres plantas. Los agentes trasladaron de urgencia a una mujer de 43 años con quemaduras en la cara al Hospital de la Arrixaca, solicitando su ingreso en la UCI.

Por su parte, los sanitarios del 061 atendieron a otras tres personas por intoxicación leve debido a la inhalación de monóxido de carbono. Se trata de dos hombres de 26 y 43 años y una mujer de 40. El hombre de 43 años también fue trasladado a La Arrixaca, mientras que los otros dos afectados se dirigieron a un centro sanitario por sus propios medios.

Daños materiales y origen desconocido

Los bomberos del SEIS han logrado sofocar el fuego, que ha causado importantes daños materiales en la vivienda. Por el momento, se desconocen las circunstancias que pudieron originar el incendio y se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.