Educación pone en marcha un programa para fomentar la inclusión en centros docentes

La Consejería de Educación y Formación Profesional pondrá en marcha este curso escolar el programa ‘IncluYO’ con el objetivo de generar un proceso de transformación e innovación educativa en los centros, que permita promover la inclusión y eliminar las barreras que impiden el acceso, la participación y el aprendizaje del alumnado que presenta necesidades educativas.

El consejero Víctor Marín presentó esta iniciativa que comienza este curso escolar con un pilotaje en 200 centros educativos de Infantil y Primaria, sostenidos con fondos públicos, que se extenderá progresivamente al resto de centros educativos no universitarios.

El titular de Educación destacó que ’IncluYO’ “pretende mejorar los resultados de éxito educativo dando respuesta a la diversidad del alumnado bajo los principios de calidad, equidad e inclusión educativas, introduciendo prácticas inclusivas que beneficien a todo el alumnado, generando centros inclusivos, abiertos, flexibles y participativos en los que todos tienen cabida”. El Gobierno regional invertirá seis millones de euros en este proyecto, 1,5 millones anuales hasta 2027.

El programa distingue dos ámbitos de actuación, ‘IncluYO-aprende’ e ‘IncluYO-participa’. ‘IncluYO-aprende’ pone el foco en el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo para eliminar o minimizar las barreras que encuentra de participación y aprendizaje. Incluirá, desde edades tempranas, actuaciones para la prevención, detección y atención precoz de las necesidades específicas derivadas del lenguaje y la comunicación, y fomentará la inclusión del alumnado con problemas del lenguaje y la comunicación.

Entre las medidas concretas de ‘IncluYO-aprende’ está la puesta en marcha de programas de alfabetización para alumnado con dificultades de aprendizaje (dislexia, etc.) asesoramiento y acompañamiento para escolares con necesidades complejas de comunicación, especialmente con TEA, así como programas destinados a mejorar la competencia lingüística en español para las familias y el alumnado de incorporación tardía, etc. y convocatorias para la creación de aulas abiertas, aulas multisensoriales, etc.

Por su parte, el programa ‘IncluYO-participa’ se dirige a los centros educativos para analizar las posibles barreras que puedan limitar el acceso, presencia, participación y aprendizaje del alumnado, detectando aquellas mejoras que llevan a una respuesta educativa de calidad, con prácticas que beneficien a todos los estudiantes. En este ámbito, se incluirán actuaciones para la promoción de los centros de educación especial como centros proveedores de servicios y recursos para la educación inclusiva, impulsando la colaboración con los centros ordinarios. Los servicios de orientación educativa tendrán gran importancia en el asesoramiento y orientación de los docentes y en la transformación inclusiva de los centros.

‘IncluYO-participa’ contempla campañas de sensibilización destinadas a la comunidad educativa; jornadas de acogida a familias y alumnado para que se sientan miembros activos del entorno escolar; difusión de materiales educativos basados en metodologías inclusivas; contratación de mediadores interculturales; instalación de señalética para mejorar la accesibilidad cognitiva de los centros educativos, y la creación de una red entre los centros de educación especial como centros de recursos, y los centros ordinarios para desarrollar proyectos conjuntos.

Marín indicó que “la educación inclusiva ofrece la oportunidad del enriquecimiento que proporciona el alumnado con necesidades específicas al grupo de clase, al centro escolar y a la comunidad educativa en su conjunto”.

’IncluYO’ ofrecerá formación al profesorado en materias como diseño universal para el aprendizaje, metodologías inclusivas y docencia compartida.

Firma de un contrato-programa

Los centros tendrán que firmar un contrato-programa con la Consejería para comprometerse a impulsar en su centro los procesos de transformación y de innovación educativa que persigue el programa.

Este contrato-programa analizará el plan de atención a la diversidad del centro e identificará, eliminando o minimizando, las barreras que pueden limitar el acceso, presencia, participación y aprendizaje del alumnado.

El programa incluye cinco fases que tendrán que realizar los centros que son: análisis del centro y del aula para determinar factores que favorecen o dificultan el acceso y aprendizaje del alumnado; formación y sensibilización del profesorado; elaboración de las medidas organizativas, curriculares y didácticas a aplicar para eliminar o minimizar las barreras; compartir las experiencias con otros centros participantes; evaluar las acciones, medidas implementadas y analizar los logros alcanzados.

La Consejería proporcionará a los centros educativos la guía ‘IncluYO’ para facilitar, orientar y apoyar en el diseño, implantación y evaluación del programa. Por su parte, los centros educativos crearán el Equipo ‘IncluYO’, promotor de la educación inclusiva en el centro escolar, constituido, al menos, por cinco miembros del claustro de profesores, formando parte uno del equipo directivo, uno del equipo de apoyo a la diversidad y un docente tutor.

Premios ‘IncluYO’

Para reconocer y difundir las experiencias y buenas prácticas inclusivas realizadas en el marco del programa, la Consejería creará los Premios ‘IncluYO’, que distinguirán a aquellos centros que hayan desarrollado durante el curso escolar buenas prácticas educativas promotoras de la educación inclusiva.