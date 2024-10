Los conductores de Monbus, hartos de los ataques con piedras

No es nada nuevo. Los lanzamientos de piedras a los autobuses de Murcia y pedanía s se viene repitiendo de forma recurrente, según denuncian desde el Comité de Empresa de Monbus en Murcia. El último tuvo lugar hace apenas unos días en la línea 44, a la altura de Guadalupe. Su presidente, Francisco Tomás Muñoz, asegura en COPE que estos hechos, aunque van por temporadas, se vienen repitiendo cada cierto tiempo “por chavales que se deben aburrir y les da por ahí para luego colgar las imágenes en redes sociales".

Grave peligro para los conductores

Los trabajadores de Monbus alertan sobre el peligro que conllevan estos ataques con piedras de un tamaño considerable “ya que los cristales se rompen y puede saltar alguno a la cara del conductor, originándole daños graves en la cara”. Por otra parte, el presidente del Comité de Empresa también recuerda que estos hechos provocan retrasos en el trayecto con las consiguientes molestias para los usuarios.

Ataques en varias zonas

”La de Guadalupe ha sido ahora, pero otras veces ha tenido lugar en Espinardo. También ha ocurrido en la línea de Javalí Viejo, los Ramos, Beniaján… parece que cuando están aburridos les da por ahí. Pedimos que esté la Empresa y la Policía Local un poco más atentos. Sabemos que no se puede poner un policía en cada parada, pero lo que sí pedimos es que cuando veamos una situación de esas actúen lo antes posible", asegura Francisco Tomás Muñoz.

No todos son niños

El presidente del Comité de Empresa subraya que, viendo los hechos de las últimas semanas, “hay algunos que de niños no tienen nada. No he mirado el DNI, pero los hay que parecen mayores de 18 años. Eso es vandalismo. Por suerte de momento solo ha habido que lamentar daños materiales, aunque si esto sigue así algún día tendremos que hablar daños a las personas”.