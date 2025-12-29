La ciudad de Murcia vive una de sus Navidades más lluviosas con hasta 53 litros acumulados

Esta Navidad en Murcia podría convertirse en una de las más lluviosas de la historia reciente. Según ha explicado la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, esta podría ser "una de las navidades más lluviosas, al menos de las que recordamos", tras una primavera que ya fue la más lluviosa de los últimos 40 años. En las últimas 48 horas se han acumulado hasta 53 litros por metro cuadrado, generando una treintena de incidencias en el municipio.

Zonas afectadas y despliegue municipal

Las áreas que han concentrado la mayor parte de las actuaciones han sido las del noroeste de la ciudad de Murcia, como la Rambla de Churra, la zona de Espinardo y la Rambla del Carmen de Cabezo de Torres. En estos "puntos estratégicos", según Pérez, se han desplegado los servicios municipales para "actuar y minimizar los riesgos para los ciudadanos". Afortunadamente, "salvo calles cortadas en aquellos lugares donde siempre tenemos problemas de laminación del agua, pues no tenemos que destacar daños mayores".

Va a ser una de las navidades más lluviosas, al menos de las que recordamos" Rebeca Pérez Vicealcaldesa de Murcia

Recomendaciones a la ciudadanía

Mientras dure la alerta amarilla, el Ayuntamiento recomienda a los ciudadanos que extremen la precaución en sus desplazamientos. Se aconseja mantenerse informado a través de los medios de comunicación y de las redes sociales del Ayuntamiento de Murcia, donde se ofrece "información detallada y minuto a minuto" sobre alternativas de tráfico y los posibles cambios en las líneas de transporte público, que de momento han registrado una "muy poquita afección".