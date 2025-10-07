El albergue de El Valle de Murcia podría convertirse en centro de acogida para menores inmigrantes

La Consejería de Política Social ha solicitado el uso del complejo del albergue de El Valle para poder acoger a los menores inmigrantes. Y es que al inminente cierre del Centro de Menores de Santa Cruz, hay que añadir que el Gobierno de España ya ha iniciado el traslado a la Región de Murcia, de los primeros 11 menores extranjeros no acompañados, procedentes de Canarias y Ceuta. En principio, el número de menores migrantes que tendrá que acoger la Región de Murcia, será de 133.

La Consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha explicado que el Centro de Menores de Santa Cruz "se va a reconvertir en un centro sociosanitario y, por lo tanto, va a dejar de atender a menores tutelados por la Comunidad". Un centro que, según ha explicado, prestará "servicios dentro del sistema de la dependencia", como personas mayores y jóvenes. Aunque en estos momentos están perfilando el recurso, ha precisado que será un centro sociosanitario "dentro del catálogo de la dependencia".

Por otro lado, ha dejado claro que desde la Comunidad seguirán trabajando "en un nuevo modelo de acogida para que los menores tutelados puedan convivir en un entorno lo más parecido a una familia, lo más parecido a un hogar y como marcan las autoridades europeas e incluso nacionales, como el Ministerio de Infancia".

En cualquier caso, ha advertido, "lo que más nos preocupa e interesa, y esto está garantizado, es el cuidado, la protección y la atención de los menores tutelados por la Comunidad".

Sin embargo, ha criticado que el Gobierno de España "provoque una situación en las comunidades que tienen que atender cada vez a más menores. Es una crisis migratoria gestionada desde la incompetencia y lo que nos impide que podamos trabajar adecuadamente en esos nuevos sistemas".

Cierre de Santa cruz

El miércoles 15 de octubre, el Centro de Menores de Santa Cruz cerrará sus puertas.

Por ello, durante esta semana, los 47 niños y adolescentes que residen en el centro de menores de Santa Cruz, van a ser trasladados a un nuevo destino.

Los trabajadores del centro denuncian que en ningún momento se ha pensado en el interés de los centros de menores. El responsable de la Federación de Enseñanza de CCOO, Ibán Fueyo, asegura que estos jóvenes están matriculados en centros educativos, o están asistiendo a algún curso de formación en la zona, y ahora van a tener que ser trasladados en furgonetas.

Iban Fueyo, responsable de la Federación de Enseñanza de CCOO

Además, el responsable de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Iban Fueyo, asegura que la excusa de la administración de trasladar a estos menores, no tiene sentido. Y es que se dijo que se quería cambiar el modelo de acogida por un entorno que fuera lo más parecido al de una familia. Pues bien, Iban Fueyo asegura que, aunque no va a rebelar la ubicación para proteger a los menores, todos van a ser trasladados esta semana a un único centro.