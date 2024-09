80 efectivos prestarán servicio durante la bajada de la Virgen de la Fuensanta

Este jueves 5 de septiembre, con motivo de la bajada de la Virgen de la Fuensanta, 72 efectivos de la Policía Local, 10 de Bomberos y 4 voluntarios de Protección Civil conformarán el dispositivo de 86 efectivos que prestarán servicio con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento y, al mismo tiempo, asegurar la movilidad urbana del resto de usuarios de la vía.

El inicio de la bajada de la Virgen de la Fuensanta será en torno a las 15.30 horas, y pasará por C/ Ntra. Sra. de la Fuensanta, Subida a la Fuensanta, C/ Saavedra Fajardo (RM-302), Avda. Región de Murcia (RM F-1), Avda. del Progreso, Ronda Sur, Avda. Pío XII, C/ Torre de Romo y C/ Sacerdotes Hermanos Cerón.

Llegada a la iglesia de El carmen

Sobre las 19.30 horas está previsto que la Virgen de la Fuensanta, junto a la comitiva, llegue a la iglesia de El Carmen, para posteriormente continuar su recorrido por Alameda de Colón, Puente Viejo, Plaza Martínez Tornel, C/ Tomás Maestre, Glorieta de España, C/ Arenal, Plaza Cardenal Belluga, C/ Salzillo, C/ Barrionuevo y Plaza Hernández Amores. La llegada de la Virgen de la Fuensanta a la Catedral de Murcia está prevista para las 21 horas.

En cuanto al tráfico, entre las 18.30 horas y las 21.30 horas quedará cortado en las calles por las que transcurra el traslado de la Virgen de la Fuensanta. Además, se prohibirá la circulación de vehículos de más de 3.500 kilos durante esta franja horaria en las calles Floridablanca, Marqués de Corvera, Cartagena, Princesa, Torre de Romo, Infante don Juan Manuel, Teniente Flomesta, Plano de San Francisco, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo y todas las calles de acceso a las citadas.