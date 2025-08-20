UCAM Murcia CB comienza el trabajo en pista a las órdenes de Sito Alonso

UCAM Murcia CB ha iniciado este miércoles el trabajo de pretemporada en el Palacio de los Deportes, en lo que supone el primer contacto del equipo con el parqué tras el verano. La plantilla, dirigida por Sito Alonso, encara así las semanas de preparación antes del arranque oficial de la competición.

El conjunto universitario aún no cuenta con todos sus efectivos, ya que Raiste, Will Falk y Toni Nakic se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones nacionales. Su incorporación se producirá una vez finalicen sus compromisos internacionales.

Antes de la primera sesión, Howard Sant-Roos ha comparecido ante los medios de comunicación para trasladar sus sensaciones de cara a una temporada que calificó de “ilusionante”. El alero cubano subrayó la importancia de asumir un rol de mayor responsabilidad para facilitar la integración de los nuevos fichajes y reconoció que, junto a jugadores con más trayectoria en el club como Dylan Ennis, Moussa Diagne o Jonah Radebaugh, deberá ejercer de capitán dentro y fuera de la pista.

Con la mezcla de continuidad y nuevas incorporaciones, el UCAM Murcia afronta una pretemporada en la que el objetivo será asentar automatismos, fortalecer la cohesión del vestuario y mantener la ambición de un proyecto que busca seguir creciendo en la Liga Endesa y en Europa.