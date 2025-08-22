Luis de la Fuente comparte su pasión por el fútbol en Mazarrón

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, visitó este jueves el municipio murciano de Mazarrón para participar en el ciclo cultural Mares de Papel y mantener un encuentro cercano con el fútbol base de la localidad.

La jornada comenzó con la asistencia del técnico riojano a un entrenamiento de los jóvenes de la escuela municipal de fútbol, donde pudo charlar con ellos y transmitirles mensajes de motivación. “No hay nada mejor para un niño que disfrutar con la actividad deportiva que le guste. Los padres debemos entender que lo más importante es que sean felices y que lo hagan con pasión”, subrayó.

Posteriormente, De la Fuente fue protagonista en una charla abierta al público en el marco de Mares de Papel, donde compartió reflexiones sobre su carrera y el valor formativo del deporte. Recordó que él también fue niño y tuvo ídolos, y animó a los pequeños a vivir el deporte “con libertad y pasión, ya sea fútbol o cualquier otra actividad”.

FFRM Luis de la Fuente compartió experiencias en Mazarrón con los niños

Durante su visita, De la Fuente mantuvo un diálogo directo con jóvenes futbolistas, entrenadores y familias del municipio, en un espacio de intercambio donde se abordaron experiencias formativas y los valores asociados al deporte. La actividad se enmarca en el convenio suscrito entre la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) y el Ayuntamiento de Mazarrón, cuyo objetivo es acercar el fútbol de élite a distintos puntos del territorio regional e impulsar el trabajo con las categorías de base.

El seleccionador nacional valoró positivamente la experiencia: “Da gusto ver la mirada de estos niños y niñas, porque realmente se les ve que están practicando la actividad deportiva que quieren hacer, y lo hacen desde ese disfrute y esa pasión, que es lo más importante en esta vida”.

El programa concluirá el próximo 29 de agosto, a las 20:30 horas en la Ciudad Deportiva de Mazarrón, con un partido de exhibición entre las selecciones de leyendas de la FFRM y del municipio, que pondrá el broche final a esta colaboración institucional.

Tengo dudas para la próxima lista

En su encuentro con los medios, el seleccionador se refirió a la preparación de la selección para los próximos compromisos internacionales frente a Bulgaria y Turquía, los días 4 y 7 de septiembre, valederos para la clasificación del Mundial de 2026. Entre bromas, aseguró que “tengo dudas porque he visto aquí a un par de futbolistas muy interesantes y me han hecho estar en duda para la próxima lista”.

Preguntado por la lesión de Álex Baena, jugador del Atlético de Madrid, De la Fuente lamentó el contratiempo: “Las lesiones son la parte fea del fútbol. Las musculares son traicioneras, pero seguro que volverá más fuerte. Afortunadamente no es nada grave y esperamos que se recupere pronto por su bien, el de su club y el de la selección”.

mantiene confianza en morata

También dedicó palabras a Álvaro Morata, actual delantero del Como 1907 en Italia, sobre el que quiso zanjar cualquier duda. “Álvaro sigue en la órbita de la selección, claro que sí. Es un futbolista genial en todos los aspectos, en lo humano y en lo futbolístico, y nos da mucho”, afirmó.

La visita de Luis de la Fuente a Mazarrón dejó una jornada marcada por la cercanía del seleccionador, que logró conectar con los más jóvenes y trasladar un mensaje de ilusión y compromiso con el deporte.