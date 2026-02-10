UCAM Murcia revive la ACB de los 90 con su nueva camiseta para la Copa

El UCAM Murcia Club Baloncesto ha presentado la camiseta especial que lucirá en la próxima edición de la Copa del Rey. La equipación rinde homenaje a la mítica temporada 1990/1991, la primera del entonces AD Júver Basket en la liga ACB. El lanzamiento ha sido un éxito rotundo, agotando las primeras unidades puestas a la venta en cuestión de segundos.

Un diseño con la firma de Ralph McPherson

La campaña se centra en la figura del tejano Ralph McPherson, jugador clave de aquella temporada. El director creativo de UCAM, Juan Pablo Mendoza, ha explicado que las primeras 15 unidades puestas a la venta "han volado". Estas recuperan "la práctica totalidad de la originalidad del diseño de aquel entonces, incluso el dorsal frontal".

Además, cuentan con un detalle exclusivo: la firma del propio McPherson. "Nos mandó su firma para que esta prenda tuviese también ese sello de que él la bautiza", ha señalado Mendoza, destacando la implicación del exjugador, quien también ha prestado su voz para el vídeo de la campaña.

Archivo Ralph McPherson protagoniza la nueva campaña de UCAM Murcia CB

La acogida de la camiseta ha sido increíble" Juan Pablo Mendoza Director Creativo de UCAM

Juan Pablo Mendoza ha expresado su satisfacción por la respuesta de los aficionados: "La verdad es que contento, porque la acogida de la camiseta ha sido increíble". La equipación evoca una época dorada para muchos seguidores, marcada por hitos como la victoria en el pabellón Príncipe de Asturias frente al Real Madrid de Fernando Romay y Antonio Martín.

Más productos y una marea de aficionados

El club ha anunciado que cada día a las 9 de la mañana se lanzarán nuevos productos relacionados con la Copa del Rey. Próximamente se pondrán a la venta más camisetas, en la versión que vestirán los jugadores, además de un cubre de calentamiento que replica el de la época, camisetas de algodón con el lema "reinado de Murcia" y bufandas.

Van 3000 murcianos" Juan Pablo Mendoza Director Creativo de UCAM

Esta avalancha de novedades acompaña el masivo desplazamiento de la afición para el torneo. "Van 3000 murcianos", ha confirmado Mendoza, una cifra que refleja la ilusión generada en torno a la participación del equipo en la Copa del Rey y que supera con creces el aforo del antiguo pabellón Príncipe de Asturias.