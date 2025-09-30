COPE
Sonia Ruiz prepara una intensa temporada tras el campeonato del mundo de baloncesto en silla de ruedas 3X3

La jugadora unionense afronta ahora, en Sarajevo, el europeo cinco contra cinco y planifica la próxima temporada de UCAM Murcia BSR

Sonia Ruiz, se colgó la plata en el mundial 3x3
V.C.G.

Sonia Ruiz, subcampeona del mundo de 3x3

Vicente Luis Cánovas

Murcia - Publicado el

1 min lectura

