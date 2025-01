Sito Alonso: "Hemos reactivado el espíritu UCAM"

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, extrajo una conclusión muy positiva del partido perdido por 90-95 tras prórroga frente al Barça, y afirmó que lograron "reactivar el espíritu UCAM", ese que la pasada campaña le hizo ser subcampeón de la Liga Endesa, y valoró que su equipo "se entrega que da gusto".

"Hemos reactivado el espíritu UCAM y esta manera de jugar en casa todavía no la habíamos tenido en la presente temporada. Estoy muy satisfecho de cosas que he visto y que nos costó ver en otros partidos. Es muy difícil ganar al Barça con 14 tiros libres de diferencia, un aspecto que fue determinante en el resultado. Hemos tenido un triple de Kaiser Gates tremendo para estar cerca de ganar el partido antes de la prórroga y creo que estamos en la línea a seguir. Entre todos sentimos que algo bueno puede pasar", indicó el técnico madrileño.

Precisamente sobre Gates, ala pívot estadounidense fichado esta semana y que debutó como universitario, destacó lo siguiente: "Estuvo impresionante y con gran determinación. Tira a canasta cuando debe tirar, intenta defender aunque todavía no conoce los sistemas, pero parece que se los sabe, y no cambia el gesto en la cara meta o no. Es un tipo de jugador que me gusta".

También tuvo palabras para Simon Birgander, pívot sueco que anotó 25 puntos: "Con su movilidad nos hizo jugar a un ritmo increíble".

Individualidades al margen Sito resaltó el colectivo. "Fue nuestro mejor partido de esta temporada en el Palacio y la afición se divirtió con un equipo que puede jugar mejor o peor pero se entrega que da gusto".