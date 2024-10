Sito Alonso: "El equipo acabó divirtiéndose"

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, no ocultó su satisfacción por la victoria que su equipo logró por 88-74 ante el Casademont Zaragoza en la cuarta jornada de la Liga Endesa y especialmente por "la respuesta" que tuvo después de un mal comienzo. "Luego hicimos un gran baloncesto y nos divertimos también con el público", afirmó.

"Me gustó la respuesta después del comienzo. No anotamos y eso nos frustró un poco pero la lucha que mostró el equipo hizo que nos fuéramos sólo tres puntos abajo al descanso y eso era una maravillosa noticia. En la segunda parte hicimos un gran baloncesto y nos divertimos también con los aficionados y eso me hace estar muy contento", declaró en rueda de prensa.

El técnico madrileño destacó lo hecho por varios de sus jugadores, entre ellos los máximos anotadores -Dylan Ennis con 26 puntos, Rodions Kurucs con 13 y especialmente Troy Caupain con 14 y varias canastas claves-: "Troy está siendo un jugador top y con él no tengo dudas nunca. A mí me hace la vida más feliz. Luego hubo otros jugadores que estuvieron muy bien como Dylan, Rodions Kurucs, Howard Sant-Roos y Jonah Radebaugh".

Sito también resaltó "la contundencia del equipo en el tercer y en el cuarto periodo" y citó al Unicaja de Málaga como espejo en el que mirarse.

"Me gustaría parecerme al Unicaja, el equipo más duro de la Liga desde el punto de vista positivo, y seguro que lo haremos, como la pasada temporada, aunque eso aún lo tenemos que mejorar. La defensa es lo único que te garantiza ser competitivo cuando no aciertas", dijo.