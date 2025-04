Sito Alonso: "Debemos hacer un esfuerzo máximo para ganar en Bilbao"

UCAM Murcia CB se enfrenta el próximo domingo, en Miribilla, a Surne Bilbao Basket, que viene de conseguir y celebrar el primer título continental de su historia. Sito Alonso, que durante dos temporadas entrenó al conjunto vizcaíno, felicita y se alegra por el éxito obtenido. "He seguido todo y me alegré muchísimo por mucha gente que ha levantado el club en momentos muy delicados en los que ha estado”.

El técnico madrileño, destaca del conjunto visitante que está formado por "un grupo de jugadores especial. Que ha hecho cosas muy difíciles. No sé cómo les puede afectar o no, pero está claro que hay cosas que hay que celebrar y disfrutar muchísimo".

Para este encuentro, la plantilla sufrirá algún cambio obligado debido a lesiones que han azotado al equipo. Es posible que Joao Neves, entre en la convocatoria. " Es casi imposible que Kaiser Gates llegue al partido ante Bilbao Basket. Ese intento de mate que hizo al final del último partido se ha complicado. Hemos tenido algunos problemas al inicio de la semana con Dani García, pero creo que va a estar listo para ayudarnos el domingo".

Para enfrentarse a Bilbao Basket en Miribilla, donde el conjunto murciano lleva tres años sin ganar, habrá que dar el máximo esfuerzo, teniendo en cuenta el buen papel que desempeñan como locales. "Con las lesiones que han tenido, tienen ahora una batería de jugadores que pueden realizar muchas cosas diferentes. Frey y Pantzar, para mí están a un nivel muy alto. Son muy versátiles y muy difícil de defender. A parte que tienen una característica propia de Jaume y de Bilbao, que es el esfuerzo. El plan de trabajo no puede estar focalizado en nada que no sea esforzarse más que ellos. Si nos esforzamos menos que ellos fuera de casa y especialmente en una fiesta del baloncesto como la que se va a vivir en Miribilla, pues no vamos a tener ninguna opción”.

Seguir saboreando el mejor jamón

Por último, Sito Alonso ha hecho referencia al cambio de mentalidad que hay en el entorno del equipo, con las aspiraciones del mismo. Ve como buen síntoma, el hecho de que la afición quiera repetir éxitos como el de la temporada pasada. "Un jamón te gusta de bellota, de las mejores cosechas del mundo, este jamón lo hemos ofrecido, nos ha gustado a todos pero cuando no tienes ni el pan ni el aceite pues lo echas de menos. La gente lo entiende así, por eso quiere jamón y no quiere jamóncito", sentencia el técnico del UCAM Murcia CB.