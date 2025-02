Radovic: "El sábado vivimos una situación muy injusta. Ahora todo está en manos del club"

Nemanja Radovic, capitán del UCAM Murcia Club Baloncesto, reconoció que lo vivido el sábado en el partido perdido por 77-78 ante La Laguna Tenerife con una decisión arbitral muy controvertida y que supuso la reclamación de la entidad ante la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) y la Asociación de Entrenadores Españoles de Baloncesto (AEEB), fue "un momento muy injusto, algo flipante" y añadió que "eso lo dejamos en las manos del club".

El veterano ala pívot montenegrino, de 33 años y que cumple su novena campaña en Murcia en dos etapas, habló este miércoles en rueda de prensa saliendo a la palestra tras el encuentro que se decantó en contra del UCAM CB con un triple sobre la bocina de David Kramer cuando el balón, si se hubiera aplicado el reglamento correctamente, debía estar en poder de los murcianos. Es así porque, con el 77-75 y tiro libre para Kaiser Gates a ocho décimas de segundo de la conclusión, se señaló invasión de zona por parte del ala pívot del UCAM CB cuando fueron cuatro los integrantes del Tenerife los que cometieron esa infracción.

En la institución y en la plantilla siguen dolidos por esa polémica y la consecuencia de una actuación arbitral que el entrenador Sito Alonso calificó de "auténtica vergüenza" al término del choque. Ya más en frío Radovic se refirió al asunto.

"Fue un momento muy injusto pero eso se lo dejamos en las manos del club y nosotros seguimos a lo nuestro, entrenado bien esta semana y aprovechando los días para trabajar en los detalles", declaró el de Berane sabiendo que el equipo no volverá a competir en la Liga Endesa hasta el 1 de marzo -ese día visitará al Covirán Granada- pues la competición se para por la disputa de la Copa del Rey y los posteriores compromisos internacionales de selecciones.

El montenegrino, en todo caso, reconoció que en sus muchos años como profesional nunca vivió algo parecido. "En ese momento no nos fijamos que había cuatro jugadore en el rebote cuando sólo podía haber tres pero en las imágenes lo vimos y parece flipante. Es la primera vez que veo algo igual", manifestó.

Hace un año el cuadro grana viajó a Málaga para disputar la Copa, algo que no hará este año en Las Palmas de Gran Canaria al no conseguir la clasificación un equipo que es undécimo con un bagaje de nueve victorias y 11 derrotas y está a dos triunfos de los puestos que permitirán estar en las eliminatorias por el título liguero. "No todos los años se puede hacer lo mismo".

"No estamos ahí pero eso no significa que no hayamos trabajado para conseguirlo", comentó.

Sito y su plantilla, ya sin Troy Caupain en ella -el base estadounidense rescindió contrato y ya está en el Estrasburgo francés-, aprovechará este parón de tres semanas para limpiar cabezas de cara a lo que le resta temporada tanto en la Liga como en la Liga de Campeones FIBA. "Muchas veces se habla de que esto corta la dinámica pero viene bien para despejar la mente y estar más preparados para los que queda", indicó al respecto.

Repasando los últimos compromisos ligueros el equipo ya se va pareciendo más al de la campaña pasada y a ello aludió también Radovic.

"Lo hemos hablado en el vestuario después del partido ante el Casademont Zaragoza y creo que estamos encontrando nuestro estilo de juego y no dudo de que hasta el final de temporada vamos a jugar un muy buen baloncesto", apuntó Nemanja, quien está teniendo durante el presente curso menos protagonismo en la cancha pero sigue jugando un papel clave en el vestuario y demostró que su gen competitivo está intacto.

"Me gustaría jugar más pero estoy aquí para ayudar en todo lo que haga falta, como capitán tengo el rol de dar muchas cosas a la plantilla y creo que lo estoy haciendo", manifestó el interior grana, quien, en 17 partidos jugados en el presente campeonato, promedia 4,4 puntos, 2,1 rebotes, 0,3 asistencias, 0,2 rebotes y 2,8 de valoración en 11 minutos por encuentro.