Radebaugh: "El parón nos va a venir bien para recuperar a Troy Caupain"

Jonah Radebaugh ha comparecido este miércoles, antes del periodo descanso que tendrán los jugadores que no se han marchado a las ventanas FIBA. El americano ha comenzado señalando que en este tiempo "dedico mi tiempo a descansar, a recuperar cuerpo y mente y a estar tranquilo, ese es el principal objetivo. En referencia a sus métodos de entrenamiento, el escolta americano ha comentado: “No tengo ninguna rutina especial de entrenamiento, me dedico sobre todo a recuperar mi cuerpo.”

Preguntado sobre lo que puede suponer para el equipo, este paréntesis en la competición liguera señala que “puede ser que el parón nos venga bien, quizás recuperemos algunos jugadores como Troy, así que creo que será un buen momento para volver fuerte, descansar y seguir como hasta ahora a la vuelta del parón.”

Interrogado sobre cómo está siendo su evolución en esta temporada indica que “es una pregunta difícil, pero cuando empieza la temporada siempre estoy muy motivado, con muchas ganas de hacerlo lo mejor temporada siempre estoy muy motivado, con muchas ganas de hacerlo lo mejor posible, de dar el 100%.” El jugador americano defiende que “con el transcurso de la misma temporada siempre llegan momentos complicados y no es tan sencillo, pero ahora estoy intentando volver a ese punto de principio de temporada, de estar fuerte mentalmente, con ganas de colaborar con el equipo y de dar el 100%.”