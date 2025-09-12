Joseba Etxeberria: “Veo al equipo preparado y mentalizado para ganar fuera de casa”

El Real Murcia afronta este domingo (12:00 horas) en Alcalá de Henares un duelo clave ante el Atlético de Madrid B, filial rojiblanco, con el objetivo de lograr su primera victoria lejos del estadio Enrique Roca en lo que va de temporada. Los granas buscan además romper una negativa racha de resultados en tierras madrileñas.

En la rueda de prensa ofrecida este viernes en Pinatar Arena, el técnico Joseba Etxeberria mostró confianza en su plantilla:

“La plantilla está con ganas de volver a ganar. Sabemos que va a ser complicado ante un filial muy dinámico, ofensivo y que nos va a generar incomodidad, pero veo al equipo preparado y mentalizado para ganar fuera de casa”.

Enfermería cargada

Las lesiones siguen siendo un quebradero de cabeza para el conjunto murcianista. El preparador vasco detalló la situación médica de varios jugadores:

“Han sido unas semanas complicadas, pero tanto Mier, como Moyita o Antonio David ya están haciendo cosas con el grupo. Tras la sesión de mañana haremos la convocatoria. La verdad que estamos teniendo mala suerte con las rodillas, pero hay otra gente que se está recuperando”.

Sobre nombres propios como Zeka, Saveljich y Andrés López, explicó:

“Zeka y Saveljich tienen problemas de rodilla. En un principio no parecía mucho y después de las pruebas pensamos que se podía complicar, aunque no tanto como temíamos. Andrés está en otro tramo de recuperación. Queremos que todos estén disponibles para mejorar la competencia interna; que sea caro jugar en el equipo”.

Qué espera del equipo de Fernando Torres

Etxeberria también analizó al próximo rival, dirigido por Fernando Torres:

“Es un equipo con jugadores buenos técnicamente, muy dinámico y ofensivo. Juegan con una línea de cuatro, pero los laterales están mucho tiempo arriba y eso nos puede generar cierto estrés. Tenemos que tener la mentalidad de ser pacientes para después sorprenderles. Va a ser un partido exigente, pero vistoso por la forma de jugar de los dos”.

El entrenador grana recordó que el Murcia debe parecerse “al equipo que jugó ante el Elche, siendo valiente y sumando los tres puntos”, y confía en dar continuidad a los buenos momentos mostrados en partidos recientes.