Germán Crespo: "Para cumplir el objetivo UCAM Murcia CF no puede fallar en casa"
El técnico universitario analiza el partido del próximo domingo ante el Antoniano indicando que "tenemos que conseguir ser fuertes en BeSoccer La Condomina y convertirla en un fortín"
Murcia - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
