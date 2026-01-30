Germán Crespo avisa sobre el gran reto del UCAM Murcia: mantenerse en el liderato

El entrenador del UCAM Murcia CF, Germán Crespo, ha analizado el partido de este sábado en La Condomina frente al Extremadura, un encuentro que el conjunto universitario afronta como líder del grupo IV de Segunda Federación. Crespo ha calificado el partido como "complicado" debido a "la igualdad que hay este año en la categoría" y ha señalado el objetivo principal del equipo: "Lo difícil de llegar al liderato no es llegar, es mantenerse, y eso es lo que hemos hablado durante la semana".

Claves: confianza y valentía

Pese a que el Extremadura es "un equipo que está hecho para intentar el ascenso", el técnico ha destacado "la dinámica positiva que ha cogido el equipo y la confianza" en los últimos partidos. Aunque reconoce tener "menos información del rival", Crespo ha asegurado que se conocen "perfectamente" y ha insistido en la importancia de enfocarse en su propio juego: "Tenemos que ser nosotros mismos, ser ese equipo valiente, ser ese equipo vertical".

La adaptación del último fichaje

Sobre la incorporación más reciente del equipo, Crespo ha confirmado que "ya lleva tres días con nosotros" y que su adaptación está siendo "muy fácil" gracias al vestuario. Sin embargo, ha matizado que el futbolista "viene de tener menos minutos" y de "un viaje largo". Su presencia en el campo es una incógnita: "Está metido en convocatoria y ya de cara al partido de mañana decidiremos si va a tener minutos o si será titular".

Además, el entrenador ha confirmado una situación disciplinaria a tener en cuenta, ya que el nuevo jugador llega al club con cuatro tarjetas amarillas. "Sabemos que llega con 4 tarjetas y, por tanto, si viera una, tendría que cumplir esa sanción", ha explicado Crespo, aclarando que las amonestaciones se arrastran al ser de la misma competición.