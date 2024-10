Fran Fernández: "Tenemos que seguir siendo valientes"

Fran Fernández ha comparecido es viernes para analizar el partido de la jornada 10, en la que el Real Murcia visitará al Villarreal B este domingo 27 de octubre a las 12:00 horas en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

El técnico almeriense comenzó hablando sobre la mala suerte del equipo con las lesiones: “es cierto que estamos teniendo esa pequeña falta de suerte en cuanto a las lesiones; lo más importante es que los están jugando y saliendo tanto de inicio como de banquillo están todos preparados; hay futbolistas que han tenido que dar ese paso al frente antes de lo previsto y lo han dado”. Sobre las bajas también comentó: “vamos a ver si Yriarte llega o no; Boateng sí se ha incorporado al grupo y si completa el entreno de mañana, que ayer ya lo completó, pues entrará en la convocatoria; pero en esa posición vamos bien porque tenemos a Moha, Joao o Larrea y hay mucha variedad”.

Preguntado acerca de qué tipo de filial es el Villarreal B: “es el filial más filial de todo el grupo porque es un equipo que juega muy bien con balón y cuenta con futbolistas con un talento individual muy grande y por eso todas las temporadas sacan jugadores para el primer equipo; tienen un excelente entrenador como Miguel Álvarez que para mí es un ejemplo, que lleva muchos años trabajando y sacando buenos resultados y haciendo debutar a futbolistas que vienen desde abajo; es un rival que ha podido sumar más puntos de los que lleva porque genera muchas situaciones de gol; lo más importante es que tenemos que seguir siendo valientes con y sin balón, aunque juguemos fuera de casa”.

Fran Fernández también habló sobre la competencia en el extremo izquierdo: “no tengo decidido quién va a jugar todavía porque estoy viendo muy bien a Toral, a Loren, a Rojas o a Pedro León; tenemos alternativas suficientes para jugar ahí y lo importante es que haya competencia en los puestos; todos los futbolistas están super comprometidos sabiendo que si no pueden salir de inicio van a jugar en la segunda mitad o en el descanso y siempre están preparadísimos; ese trabajo que están haciendo me da mucha confianza y eso va a hacer que el equipo mejore”.

Los aspectos en los que tiene que mejorar el equipo fue otro de los temas de lo que habló el míster: “trabajamos todas las situaciones, no solo la definición; no hay que olvidar que vamos primeros por los goles y los tantos no solo los tienen que hacer los de arriba, los tiene que hacer el equipo; en este equipo todo el mundo ataca y todo el mundo defiende y también somos un equipo que encaja poco y eso también es gracias a la gente de arriba que defiende bien; tenemos que ser un equipo compensado y lo estamos haciendo”.

El entrenador grana también fue preguntado por algunos jugadores en particular como Joao Pedro Palmberg: “A Joao se le pide lo mismo que al resto de sus compañeros y para eso está aquí; nos gustan sus características individuales y por eso tienen que ellos mismos con balón y sin balón se tiene que adaptar a lo que el equipo necesite en cada momento; Joao es un gran futbolista y que tiene aspectos muy positivos que nos ayudan como todos”.