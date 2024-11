Fran Fernández: "Seguimos confiando plenamente en este equipo"

Fran Fernández, entrenador del Real Murcia, como cada viernes ha comparecido para analizar el compromiso del próximo domingo, a las cinco y media de la tarde, en el Enrique Roca Murcia frente al Atlético Sanluqueño. El almeriense confía en que el equipo sea fuerte en casa y no deje escapar puntos en la recta final de los encuentros. También ha señalado que "confío plenamente en este equipo".

El técnico almeriense comenzó hablando sobre cómo ha sido la semana de trabajo después de tres semanas sin ganar: “la semana ha sido bastante buena y muy intensa; seguimos recuperando jugadores y eso siempre le da calidad a las sesiones; veo a la gente muy metida y creo que estamos en un buen momento a nivel de vestuario y confiamos plenamente en nuestro equipo”.

Preguntado acerca de las conclusiones que se pueden sacar del equipo tras los últimos resultados: “si pensamos en resultados no son positivos porque siempre queremos sumar de 3, pero si hablamos de juego y de dominio de los partidos las sensaciones sí son buenas; hay que tener equilibrio entre las sensaciones y los resultados porque para eso estamos aquí; creo que el equipo está creciendo y va a seguir creciendo y en los últimos partidos hemos estado muy cerca de ganar y ojalá lleguemos otra vez ganando a los últimos minutos y ya dependerá de nosotros el conservar el resultado”.

El Real Murcia ha encajado 6 goles en los últimos 3 partidos, los mismos que en las 10 primeras jornadas: “si queremos ser un buen equipo tenemos que encajar menos; sí que es verdad que solo hablamos de resultados, pero en los últimos 3 o 4 partidos nos han creado muy poquitas ocasiones y bastante menos que en los primeros encuentros; nuestro trabajo es que nos sigan creando poco y ese es el trabajo y la línea a seguir; el equipo es merecedor de ir un poco mejor en la clasificación”.

Preguntado acerca de los 2 últimos partidos como locales en los que el equipo no ha sumado los 3 puntos: “los 2 últimos encuentros en casa no hemos ganado, pero creo que la gente por lo que me transmite a mí ha salido contenta con el rendimiento del equipo; creo que hemos dominado y merecido ganar los 2 partidos contra 2 muy buenos rivales”.

El Atlético Sanluqueño será el rival de este domingo y el míster también habló sobre el equipo gaditano: “sabemos que será un partido muy complicado y nos enfrenamos a un equipo que está compitiendo en los últimos partidos y que genera muchas situaciones de gol; tienen delanteros que van mucho al espacio, son un equipo vertical que en transiciones llegan con mucha gente y el Sanluqueño es un buen equipo de la categoría”.

Fran Fernández también habló sobre la evolución de los jugadores lesionados: “es importante que recuperemos efectivos porque hay situaciones de partido en las que se requiere algo más de experiencia; esta semana en convocatoria van a entrar Carrillo e Yriarte; Alcaina tenemos que esperar, pero puede ser que entre también y Kenneth ya lleva otra semana de trabajo y ya está más preparado para jugar”.