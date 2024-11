Fran Fernández: "Los partidos se ganan y se pierden en las áreas"

Fran Fernández atendió a los medios de comunicación en sala de prensa tras la derrota del Real Murcia ante el Ceuta en el estadio Alfonso Murube (4-2).

El técnico almeriense comenzó realizando una valoración general del partido: “creo que lo más difícil era entrar bien al partido y creo que lo hemos hecho, pero ellos han metido su primera ocasión y ya hemos tenido que ir a remolque; si quitamos hoy las dos áreas hemos sido mejores, pero aquí los partidos se ganan en las áreas y ahí hemos estado mal; hemos tenido bastantes situaciones para hacer gol, pero no hemos estado acertados y en nuestra área hemos sido muy blandos”.

Preguntado acerca de los fallos en el tercer y cuarto gol del Ceuta: “el tercer gol ha sido un fallo en salida de balón y el cuarto gol ha llegado porque en la segunda mitad hemos salido muy expuestos porque queríamos meter un gol rápido para meternos en el partido; era muy difícil en este contexto poder remontar, pero yo le tengo que dar la enhorabuena a mis jugadores porque han hecho un esfuerzo tremendo, solo nos ha faltado acierto y no tengo nada que reprocharles a ellos; también ha habido situaciones que no me toca decir a mí que podían haber equilibrado un poco más el partido”.

El técnico almeriense también habló sobre lo sucedido tras el 1-1 logrado por Palmberg: “Con 1-1 hemos tenido ocasiones claras y el 2-1 ha sido en una contra en la que se ha resbalado Alberto y por mala suerte ha rematado solo el rival, pero el equipo estaba muy bien tras el empate y hasta el 3-1 hemos estado bien; luego en la segunda mitad con los cambios el equipo ha entrado bien y hemos seguido teniendo muchas situaciones, pero ellos han defendido muy bien el área, pero hemos merecido algún gol más hoy”.

Tras esta derrota del Murcia y la victoria del Betis B en Ibiza, el conjunto grana pierde el liderato y el míster habló sobre ello: “ahora no hay que darle demasiada importancia a la clasificación, está claro que cuanto más tiempo estemos arriba es mejor, pero hoy no termina la liga; entiendo que hoy la gente se sienta frustrada porque el esfuerzo no ha tenido recompensa, pero el equipo va en buena línea y tenemos que seguir creyendo en lo que estamos haciendo”.

Fran Fernández finalizó la comparecencia de prensa hablando sobre la entrada de Ben Knight, que llevaba tiempo sin jugar: “creo que el partido estaba para él, el equipo contrario estaba defendiendo en campo propio y necesitábamos un jugador de su perfil que se mueve bien entre líneas y que tiene un buen disparo; gracias a un tiro suyo ha venido el gol de Pedro León y creo que ha estado bien al igual que sus compañeros”.